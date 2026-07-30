Roquetas de Mar (Almería) acoge el 9 de agosto el XLIII Festival de Música Tradicional de La Alpujarra

Presentación del XLIII Festival de Música Tradicional de La Alpujarra en Granada. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Roquetas de Mar (Almería) acogerá el 9 de agosto la XLIII edición del Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, una cita que espera rozar las 20.000 personas y que este año estará dedicada a la escritora y docente Ana Sánchez Santiago, y rendirá homenaje al trovero Constantino Berenguer Puga.

Durante la presentación celebrada en Granada, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, ha destacado que los alpujarreños se sienten "especialmente orgullosos" de que la alianza entre las diputaciones de Granada y Almería permita presentar "uno de los eventos culturales más representativos y con más arraigo" de la zona.

"Un encuentro que año tras año sigue demostrando que nuestras raíces están más vivas que nunca y cada vez hay más cantera: el Festival de Música Tradicional de La Alpujarra", ha manifestado Morales, según ha recogido la Diputación en un comunicado remitido a los medios.

La vicepresidenta provincial ha explicado que su celebración en Roquetas de Mar "no es casual", ya que el municipio ha sido "tierra de acogida" para los vecinos de La Alpujarra que se trasladaron hasta la localidad desde la década de 1960 para desarrollar su vida.

Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento la organización de la cita y a Abuxarra su labor para "mantener vivo el legado cultural" del territorio que comparten las provincias de Almería y Granada.

Por su parte, la diputada de Cultura de Granada, Pilar Caracuel, ha señalado que el festival constituye uno de los eventos culturales "más longevos y destacados" de la provincia de Granada y ha continuado con su objetivo de "recuperar, conservar y poner en valor el legado musical de La Alpujarra".

La diputada granadina ha considerado que este acervo representa "un patrimonio inmaterial de primer orden que singulariza y aporta identidad a toda la comarca".

También ha remarcado que la iniciativa ha conseguido durante sus 43 años de historia movilizar e implicar a la población local y a su tejido asociativo. Así, ha indicado que su finalidad no se limita a la música, sino que también alcanza la dinamización social, el desarrollo económico y la cohesión territorial de La Alpujarra.

El concejal de Cultura de Roquetas de Mar, Daniel Salcedo, ha expresado la satisfacción del Ayuntamiento por acoger un evento "con tanta solera nacional". El edil ha explicado que, aunque Roquetas no forma parte del territorio denominado comúnmente Alpujarra, el municipio pertenece al espacio que ocuparon miles de alpujarreños desde la década de 1960, quienes han conservado sus costumbres y sus raíces musicales.

UNA FERIA CON PRODUCTOS ALPUJARREÑOS

El festival estará abierto a la participación de grupos infantiles, juveniles y de adultos, sin selección previa. La Asociación Cultural Abuxarra y el ayuntamiento anfitrión de cada edición se encargan de su organización, ya que la sede tiene carácter itinerante.

La dedicación a Ana Sánchez Santiago reconoce su larga trayectoria en defensa de la transmisión de la cultura tradicional alpujarreña y su impulso a la poesía y al trovo. Por su parte, el homenaje a Constantino Berenguer Puga, trovero afincado en Roquetas de Mar, reconoce su labor en favor de la difusión de las tradiciones y, en concreto, del trovo alpujarreño.

La programación contará con una feria agroalimentaria de productos alpujarreños formada por una veintena de expositores, que se instalarán en la explanada contigua al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

El Festival de Música Tradicional de La Alpujarra nació el 3 de enero de 1982 en el municipio granadino de Yegen. Desde entonces, ha contribuido a difundir el patrimonio cultural de la comarca, ha incrementado el interés por conocerlo y ha favorecido un "mayor flujo turístico".

Asimismo, ha impulsado la creación de grupos de música y asociaciones culturales, la cooperación y el intercambio con otras culturas, la relación entre generaciones y el mantenimiento de la conciencia alpujarreña.

A lo largo de sus distintas ediciones, el festival ha pasado por municipios de Granada y Almería como Murtas, Adra, Capileira, El Ejido, Turón, Mairena, Ugíjar, Alcolea, Lanjarón, Dalías, Rubite y Paterna del Río, entre otros.

Entre sus reconocimientos figuran la Medalla de la Cultura de la Diputación de Almería, concedida en 2005; el diploma de honor del Centro Unesco de Andalucía, otorgado en 2007; la Granada Coronada de la Diputación de Granada, recibida en 2012, y el Premio de la Asociación Athenaa a la Institución-Colectivo, concedido en 2022.