Roquetas de Mar avanza hacia su nueva casa consistorial con el impulso de la Diputación de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ante el Ayuntamiento. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería aportará tres millones de euros al proyecto para construir el nuevo ayuntamiento de Roquetas de Mar y remodelar de forma integral su entorno y la Plaza de la Constitución, una actuación estimada en 15 millones de euros que se encuentra en la fase previa a la publicación de la licitación.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la inversión se distribuirá entre este año y 2027, con 1,5 millones de euros para cada ejercicio. La nueva casa consistorial se adaptará a las necesidades y a la densidad demográfica actuales del municipio, que ya supera los 115.000 habitantes.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado Roquetas de Mar y ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde, Gabriel Amat, para analizar la participación de la institución provincial y conocer los detalles de una actuación que supondrá una transformación urbana y administrativa del centro del municipio.

García Alcaina ha declarado que "una vez más, Diputación y Roquetas de Mar sellan una alianza en favor de toda la sociedad para hacer realidad la construcción de un nuevo ayuntamiento y entorno en el corazón del municipio".

"Roquetas de Mar es uno de los municipios que más ha crecido en las últimas décadas de la provincia, Andalucía y toda España y esta realidad hace necesario que los vecinos dispongan de un nuevo ayuntamiento con unas dependencias más cómodas, eficientes, accesibles, cercanas y modernas", ha señalado.

El presidente de la Diputación ha explicado que el resultado será "una transformación completa de este centro urbano con un entorno por y para las personas", con más calles peatonalizadas y nuevos atractivos como un museo o un observatorio urbano.

Por su parte, el alcalde de Roquetas ha destacado la importancia del apoyo de la Diputación para construir la futura casa consistorial y ampliar la transformación y remodelación de su entorno y de la Plaza de la Constitución.

Amat ha indicado que el proyecto permitirá modernizar los servicios públicos municipales y transformar Roquetas de Mar en un espacio "más accesible, sostenible, abierto y pensado para las personas".

"Quiero agradecer el apoyo de la Diputación Provincial y la importante labor que realiza para ayudar a los ayuntamientos a impulsar proyectos que permiten seguir mejorando nuestros pueblos y ciudades y, sobre todo, contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los almerienses", ha manifestado.

El regidor ha remarcado que "la colaboración entre administraciones es fundamental para sacar adelante actuaciones importantes" y ha añadido que este apoyo permitirá avanzar en un proyecto de futuro para el municipio, tanto con la nueva casa consistorial como con la ampliación y transformación de su entorno y de la plaza para crear espacios públicos destinados al disfrute y la convivencia.

UN ESPACIO "ACCESIBLE, SOSTENIBLE Y EFICIENTE"

El proyecto prevé sustituir las actuales dependencias municipales, que se encuentran fragmentadas, por un edificio de nueva planta destinado a responder a las necesidades organizativas de la población.

El diseño se ha concebido en torno a la transparencia, la accesibilidad universal, la sostenibilidad y la eficiencia, con instalaciones "modernas, versátiles y orientadas al servicio de los ciudadanos".

Los servicios de atención al público se concentrarán en la planta baja, junto al salón de plenos y las zonas de acceso, mientras que las plantas superiores albergarán las áreas técnicas y administrativas en espacios abiertos, modulables y preparados para adaptarse a futuras necesidades organizativas.

El salón de plenos tendrá capacidad para acoger la actividad corporativa y podrá abrirse al vestíbulo para usos institucionales y ciudadanos. El edificio también contará con espacios polivalentes, áreas de formación, salas de prensa y una cubierta concebida como lugar de encuentro y descanso.

La actuación incorporará un aparcamiento bajo rasante con 46 plazas, entre ellas espacios adaptados y puntos de recarga eléctrica, además de zonas de archivo, instalaciones y servicios internos.

UN NUEVO ENTORNO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO

La intervención creará un nuevo eje cívico y administrativo que rebasará los límites del edificio consistorial. La liberación del suelo que ahora se encuentra edificado permitirá recuperar más de 560 metros cuadrados de espacio público para integrarlos en la Plaza de la Constitución.

Esta plaza se unirá con la Plaza Luis Martín para crear un gran "salón urbano" con identidad propia. El diseño incluirá el retranqueo del ayuntamiento y un gran atrio central abierto que podrán atravesar los peatones.

La remodelación del entorno se regirá por criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad y confort climático. Contará con zonas estanciales con bancos lineales, iluminación LED de bajo consumo, materiales de alta durabilidad y jardines de infiltración con vegetación mediterránea.

La actuación pretende dinamizar el centro urbano, potenciar la movilidad peatonal y ofrecer un entorno "más amable y habitable" para la convivencia entre vecinos y visitantes.