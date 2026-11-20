Sara Sálamo presenta en Fical su documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', el documental dirigido por Sara Sálamo que ofrece una mirada íntima al proceso de recuperación del futbolista durante una de las etapas más difíciles de su carrera.

Lejos de los focos y de la exposición mediática que rodea al deporte profesional, la película explora el esfuerzo invisible, la vulnerabilidad y la determinación de quien debe reconstruirse física y emocionalmente para continuar adelante, según ha indicado la organización en una nota.

La directora del documental ha presentado la cinta junto a su jefe de producción, Juanchu Álvarez, con quien ha compartido las claves de documento que "trasciende el ámbito deportivo para abordar cuestiones universales como la incertidumbre, la superación personal y la capacidad de afrontar las adversidades".

Tras varios meses alejado de la competición y de la atención pública, Isco Alarcón se enfrenta a un momento decisivo de su trayectoria profesional. Acostumbrado a las exigencias del fútbol de élite, el jugador debe afrontar un proceso en el que la recuperación física convive con los desafíos emocionales que acompañan a la incertidumbre sobre su futuro.

Sálamo ha explicado que el proyecto nació a partir de una iniciativa del Real Betis Balompié, que inicialmente pretendía realizar un reportaje sobre el proceso de recuperación del futbolista. Sin embargo, fue el propio Isco quien planteó la posibilidad de que su pareja asumiera la dirección.

La cineasta ha recordado que, antes de embarcarse en esta aventura, se interesó por diferentes referentes del género. "Vi muchos documentales deportivos y pensé que, si me aventuraba a contar esta historia, debía hacerlo bien", ha explicado.

A partir de esta experiencia, 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón' construye un relato alejado de la imagen habitual del éxito deportivo para mostrar todo aquello que sucede cuando desaparecen los aplausos y comienza el trabajo cotidiano de recuperación.

Más allá del retrato de un deportista, la película plantea una reflexión sobre la capacidad de adaptarse a circunstancias inesperadas y encontrar nuevas formas de avanzar cuando los planes personales y profesionales se ven interrumpidos.

Uno de los grandes desafíos para Sálamo ha sido encontrar el equilibrio entre su relación sentimental con Isco y su responsabilidad como directora. "Para mí es muy difícil la línea tan fina entre ser su pareja y la directora de esta historia", ha reconocido a la hora de destacar la complejidad de narrar una experiencia tan cercana sin alterar la realidad.

La directora ha explicado que este proceso ha exigido una constante negociación emocional, en la que ambos han tenido que encontrar el equilibrio entre la confianza, el respeto a la intimidad y las necesidades narrativas del documental.

Por su parte, Juanchu Álvarez, jefe de producción, ha señalado que precisamente esa cercanía ha sido una de las grandes fortalezas del proyecto. "Sara tenía una visión muy clara de lo que quería contar", ha afirmado ante la intención de captar también los momentos en los que el futbolista regresaba a casa y mostraba una faceta alejada de su imagen pública.