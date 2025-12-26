El Servicio de Drogodependencias de la Diputación de Almería inicia una campaña para prevenir el abuso de las pantallas

El vicepresidente de la Diputación de Almería visita una exposición para prevenir el uso abusivo de pantallas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Almería ha puesto en marcha una campaña de prevención de adicciones en edades tempranas centrada en las tecnologías de la relación, la información y la comunicación (TRIC) y los vídeojuegos, y que se desarrolla a través de una exposición itinerante denominada 'El mundo es más interesante cuando apartas la pantalla que te impide verlo'.

La primera parada de esta muestra tiene lugar en las dependencias del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, en la calle La Reina 25 de Almería. Consta de nueve paneles informativos sobre riesgos y el uso adecuado de las tecnologías y videojuegos, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La exposición se dirige, fundamentalmente, a adolescentes de 12 a 18 años, pero también a padres y madres, responsables de menores, profesorado y población general.

En el primer trimestre de 2026 se ofertará la realización de la exposición itinerante a todos los municipios, a los que se facilitará la información sobre la misma, un dossier con las características técnicas para su desarrollo y condiciones de préstamo y la correspondiente solicitud.

Así, se entregarán guías didácticas a las personas asistentes, con los contenidos de la exposición. Los objetivos de esta propuesta se encuentran en informar a los menores sobre los riesgos y problemáticas asociadas al uso excesivo o inadecuado de las TRIC y videojuegos.

También se pretende sensibilizar a la población adulta para que se adopten medidas de uso adecuado y controlado de estas tecnologías por parte de menores de edad y promover factores de protección y disminuir los factores de riesgo, en menores, en cuanto al desarrollo de adicciones relacionadas con vídeojuegos y TRIC.

El vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha inaugurado la exposición y ha puesto de relieve que es necesario conocer los "riesgos" del abuso de las pantallas así como "proteger a los menores" para evitar que accedan a lugares de contenidos "inadecuados, acciones como acoso, o que generen dependencia".