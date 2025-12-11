La I Subida a Albox - Santuario de la Virgen del Saliente de Almería se celebra este fin de semana

Presentación de la I Subida a Albox - Santuario de la Virgen del Saliente. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación Provincial de Almería, el Ayuntamiento de Albox, la Federación Andaluza de Automovilismo y el Motor Club Balcón del Almanzora han presentado la I Subida Albox - Santuario Virgen del Saliente, una cita inédita en el panorama automovilístico andaluz que nace con vocación de consolidarse como uno de los eventos deportivos "más espectaculares del calendario".

La prueba, que se disputará del 12 al 14 de diciembre, "combinará el atractivo de la competición con la singularidad del entorno: un ascenso técnico, exigente y visualmente imponente hacia uno de los enclaves más emblemáticos del municipio, el Santuario de la Virgen del Saliente", según ha indicado la Diputación en una nota.

La diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha invitado a los aficionados a "disfrutar de una prueba que combina a la perfección carreteras espectaculares, un paisaje único y la majestuosidad de la subida al Santuario".

"Esta competición es, además, una nueva demostración de la fortaleza del turismo deportivo en nuestra tierra, un binomio que crece, se profesionaliza y convierte a Almería en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan emoción, naturaleza y deporte del más alto nivel", ha añadido Cruz.

El concejal de Deportes de Albox, Martín Martínez, ha añadido que "el municipio está muy ilusionado por esta primera edición de esta prueba automovilística de montaña, además una prueba que llega a nuestro Santuario de la Virgen del Saliente". Además, ha agradecido la colaboración de la Diputación, el Moto Club y la Federación Andaluza para hacer posible esta prueba.

De igual forma, el representante del Motor Club Balcón del Almanzora, Salvador Segura, ha agradecido a todas las entidades que han hecho posible esta primera edición: "Este año nos han dado la oportunidad de realizar hacer la subida del Saliente. Para nosotros este Santuario es un icono y una referencia de la comarca y vamos a dar la oportunidad de ver el 95 por ciento de la prueba desde el mismo santuario".

Por su parte, el delegado de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha destacado el compromiso de la Federación Andaluza de Automovilismo con esta primera edición que "será todo un éxito debido a las grandes carreteras que cuenta el recorrido. Animamos a todos los que deseen disfrutar de esta subida a hacerlo, pero también a hacerlo con responsabilidad y respetando el medio ambiente, así como las señales que se instalaran para un buen desarrollo de la competición".

El clavario del Santuario, Pedro Manuel López, ha aprovechado para animar a todos a que visiten el entorno "privilegiado" del Santuario de la Virgen del Saliente.

Esta prueba no solo impulsa el deporte del motor en la provincia, sino que refuerza la promoción turística, patrimonial y natural del municipio y del Valle del Almanzora. El recorrido, homologado por la FAA, consta de 3,8 kilómetros, 192 metros de desnivel y una pendiente media del 5,05%, partiendo desde la Barriada de Los Aceituneros y finalizando a escasos metros del Santuario. Su diseño técnico la convierte en una subida ideal para atraer a pilotos de toda Andalucía y del resto del país.

La competición contará con coeficiente 4, siendo puntuable para las categorías de turismos, monoplazas, históricos, féminas, júnior, máster +50 y la Copa Car Cross de Montaña, lo que augura una parrilla variada y de alto nivel.

Esta prueba es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Categoría de Turismos en Montaña; el Campeonato de Andalucía de Categoría de Monoplazas en Montaña; los Trofeos de Andalucía por Grupos PF en Turismos y Clases en Monoplazas; el Trofeo de Vehículos Históricos; el Trofeo de Andalucía Féminas; el Trofeo de Andalucía Junior; el Trofeo de Andalucía de Master +50; la Copa de Car Cross en Montaña y la Copa Diputación de Almería.