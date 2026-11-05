La UNED de Almería acoge la celebración del IV Foro de la Oficina Reto Demográfico-Rural Dipalme

IV Foro de la Oficina Reto Demográfico-Rural Dipalme. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la UNED ha acogido la celebración del IV Foro de la Oficina Reto Demográfico-Rural Dipalme con la que se busca la "consolidación de la Red Territorial de Colaboradores" y el fortalecimiento de los vínculos entre los agentes socioeconómicos de la provincia a fin de "analizar sinergias e iniciativas conjuntas para el desarrollo del medio rural almeriense".

El foro, enmarcado dentro del proyecto 'Oficina Reto Demográfico III_Rural Dipalme 2025-2026', congrega a diversas entidades operativas en el territorio, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La jornada ha comenzado con las intervenciones de la diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta, Amós García, que han expuesto las claves de esta iniciativa así como los puentes que se han creado entre las diferentes entidades colaboradoras.

En este sentido, la diputada ha señalado que en una provincia como Almería, donde 82 municipios cuentan con menos de 5.000 habitantes, el reto demográfico "constituye una realidad que exige planificación y trabajo conjunto para garantizar la igualdad de oportunidades y que residir en una localidad de menor tamaño no suponga contar con menos servicios".

Álvarez ha recordado que "el objetivo demográfico se orienta a generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en sus municipios de origen con opciones de empleo, emprendimiento y formación, canalizando instrumentos como el Fondo Social Europeo y fortaleciendo la colaboración público-privada en beneficio del territorio".

El delegado territorial de Empleo, por su parte, ha destacado la necesidad de colaborar con la Diputación, administraciones locales y entidades conocedoras de la realidad rural para coordinar actuaciones con visión demográfica estratégica. En este sentido, ha incidido en que el uso de la tecnología, a través de herramientas como la administración electrónica, el teletrabajo y la conectividad, resulta clave para reducir las desventajas del medio rural frente a los grandes núcleos urbanos y fomentar el asentamiento poblacional.

Por otro lado, García ha resaltado la presencia en el foro de la Red Vuela, que dispone de 97 centros en la provincia de Almería. Estos espacios actúan como puntos de conexión ciudadana con la administración electrónica y facilitan el aprendizaje digital, ofreciendo además la posibilidad de funcionar como zonas de coworking, aulas formativas y dinamizadores económicos en el entorno rural.

La jornada se ha desarrollado en el ámbito de la convocatoria de proyectos promovidos por entidades locales para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En el encuentro han participado agentes colaboradores del proyecto como la Cámara de Comercio de Almería, la Fundación Tecnova, los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), el Consorcio Fernando de los Ríos, los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Filabres Alhamilla y Alpujarra almeriense, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta), Acción contra el Hambre, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), entre otros.