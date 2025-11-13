Vélez-Rubio (Almería) celebra este domingo la III Recreación Histórica de la inauguración del Templo de la Encarnación

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Vélez-Rubio (Almería) volverá a "viajar en el tiempo" este domingo, 16 de noviembre, con la celebración de la III Recreación Histórica de la inauguración del Templo de la Encarnación.

Esta iniciativa nació en 2019, con motivo del 250 aniversario del templo, y desde entonces "se ha consolidado como una cita ineludible para vecinos y visitantes", ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

Impulsada por el Ayuntamiento de Vélez-Rubio y con el apoyo del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería, la recreación contará este año con casi un centenar de participantes entre actores, músicos y cantantes.

El número de intérpretes ha crecido de "forma notable", reflejo del "entusiasmo colectivo por mantener viva esta efeméride que ensalza la historia de Vélez-Rubio y el esplendor del Barroco almeriense".

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado "la importancia de presentar la tercera edición de una recreación histórica muy especial, Vélez-Rubio 1769, un proyecto en el que la Diputación vuelve a estar a la altura, apoyando de forma decidida esta iniciativa que pone en valor nuestra identidad almeriense".

"En este caso, hablamos de la identidad de Vélez-Rubio y de todos sus vecinos, que han convertido el 250 aniversario de la inauguración del templo parroquial en una celebración que nació en 2019 y que hoy vive su consolidación en esta tercera edición", ha destacado.

Morales ha invitado "a todos los vecinos, visitantes y a las personas de toda la provincia a acercarse este fin de semana a Vélez-Rubio y trasladarse al siglo XVIII para disfrutar de todas las actividades, de la cuidada indumentaria y de una puesta en escena que revive nuestra historia de forma rigurosa".

La diputada provincial ha subrayado que "el próximo domingo 16 de noviembre tenemos una cita con la historia, con la figura de Antonio Álvarez de Toledo, X Marqués de los Vélez, y esperamos que todos los almerienses disfruten de este magnífico evento que engrandece nuestro patrimonio y nuestra memoria colectiva".

Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, Concepción Pérez, ha explicado que "el día 15 celebraremos dos actividades pensadas para todos los públicos. A las 17,00 horas, desde el Museo Comarcal Miguel Guirao, presentaremos la Gincana Histórica: La conspiración del Marqués, una propuesta especialmente atractiva para los más pequeños".

"A través de distintas pistas distribuidas por diferentes puntos del municipio, los participantes deberán ir desvelando una trama que permitirá, si superan todas las pruebas, liberar al Marqués de los Vélez para que pueda estar al día siguiente inaugurando el Templo de la Encarnación. Es una actividad divertida, participativa y cargada de historia que invita a vecinos y visitantes a sumarse", ha valorado.

Pérez ha detallado que "a las 20,00 horas disfrutaremos de un concierto de órgano barroco dentro del programa Música y Patrimonio de la Junta de Andalucía, en la Iglesia de la Encarnación".

Además, ha destacado que "el gran evento llegará el domingo 16, a partir de las 11,30 horas, con un cortejo que partirá desde el Convento de la Inmaculada hasta la Iglesia de la Encarnación, con todos los participantes vestidos con trajes de época".

"Allí estarán don Antonio Álvarez de Toledo, X Marqués de los Vélez; el obispo Claudio Sainz y Torres; los alcaldes mayores y sus séquitos, para dar paso a la recreación histórica de la inauguración del Templo de la Encarnación", ha apostillado la edil.

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

El coordinador de la Revista Velezana, José Domingo Lentisco, ha subrayado que "la recreación histórica de Vélez-Rubio se sustenta en documentos fehacientes, principalmente en dos fuentes notariales que describen con precisión cómo se desarrolló la inauguración del Templo de la Encarnación".

"La primera es el diario del Marqués de los Vélez, don Juan Dujar, que recoge el extenso viaje que emprendió desde Madrid entre octubre de 1769 y enero de 1770, visitando sus estados y diversas ciudades como Murcia, Alicante o Vera. A su lado viajaba Juan Bautista Machain, un diarista que anotaba día a día todo lo que hacía su señor, desde que despertaba hasta que se acostaba", ha explicado.

Lentisco ha añadido que "el segundo documento clave es la memoria que redactó el entonces párroco de Vélez-Rubio, Antonio José Navarro López, un cura ilustrado nacido en Lubrín que dejó testimonio detallado de todos los actos celebrados con motivo de la inauguración".

"Esta memoria, encontrada de forma casual y publicada como número uno de la Revista Velezana, junto al diario del Marqués, conforman la base documental sobre la que se articula la recreación. Ambos textos ofrecen una visión rigurosa y completa que permite revivir con fidelidad aquel acontecimiento histórico", ha valorado.

El sastre histórico Francisco Martínez ha explicado que "en Vélez-Rubio se está desarrollando uno de los talleres incluidos en el programa que la Diputación Provincial impulsa para recreaciones y fiestas históricas, un espacio donde se elabora el vestuario específico de los personajes que participan en esta propuesta cultural".

"Para conseguir la máxima fidelidad, se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre patrones, tejidos y técnicas de la época, además de un trabajo de consulta en el Archivo Histórico Provincial de Almería, revisando inventarios y listados de prendas pertenecientes a vecinos de Vélez-Rubio de mediados del siglo XVIII", ha señalado Martínez.

Del mismo modo, ha subrayado que "este proceso nos permite lograr que la indumentaria que lucen los participantes se acerque al máximo a la ropa que realmente se utilizaba entonces. Incluso, como recoge el diario del Marqués, conocemos detalles sobre los tejidos, colores y trajes que vestía en cada jornada".

"Para el vestuario del pueblo hemos contado con la documentación conservada en el Archivo Histórico Provincial, lo que nos ha permitido mantener el rigor histórico que caracteriza esta recreación", ha remachado el sastre.

La actividad se desarrollará en distintos puntos del municipio y ofrecerá una puesta en escena "fiel, cuidada y envolvente, que permitirá al público sumergirse en la atmósfera del siglo XVIII".

Con esta tercera edición, el Ayuntamiento de Vélez-Rubio "reafirma su compromiso con la cultura, la memoria histórica y la participación ciudadana, consolidando esta recreación como un referente cultural en la comarca". La Diputación de Almería se encarga también de los talleres de indumentaria tradicional para ambientar la recreación histórica.