El VI Circuito de Senderos de Laujar ofrecerá siete rutas por la naturaleza en la Alpujarra de Almería hasta noviembre

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, y la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Laujar, Almudena Morales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado en el Patio del Mandarino el VI Circuito de Senderos de Laujar de Andarax, una iniciativa que recorrerá hasta finales de noviembre de 2026 un total de siete rutas por algunos de los espacios más emblemáticos de la Alpujarra almeriense.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, y la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Laujar, Almudena Morales, han dado a conocer esta actividad que "en su anterior edición fue también todo un éxito".

En una nota, Cruz ha valorado un proyecto que "invita a todos los almerienses a participar y a disfrutar de siete rutas maravillosas y espectaculares en uno de los entornos más privilegiados de la provincia, como es la Alpujarra almeriense".

Así, ha agradecido al Consistorio laujareño su "magnífica organización" y ha invitado a "las familias y a los grupos de amigos a sumarse a estas rutas durante 2026 para vivir una jornada de deporte, convivencia y conexión con nuestros grandes paisajes naturales".

Por su parte, Morales ha subrayado que "este sexto circuito es el resultado del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Almería, que siempre ha estado a nuestro lado".

"Laujar es un auténtico paraíso para el senderista, con una amplia red de caminos que se renuevan cada año, y que permiten disfrutar de distintas modalidades y niveles", ha valorado.

Además, según ha detallado la vicepresidenta, los participantes cuentan con "seguro, carnet y obsequios, y podrán conocer espacios únicos como Sierra Nevada, dentro de una comarca extraordinaria como la Alpujarra almeriense".

ENTRE 8 Y 21 KILÓMETROS

El VI Circuito de Senderos de Laujar de Andarax contará con siete rutas con distintos niveles de dificultad y recorridos que oscilan entre los 8 y los 21 kilómetros. Todas las salidas tendrán como punto de inicio la Plaza Mayor de la Alpujarra o el área recreativa Los Cerecillos.

Los recorridos permitirán a los participantes "conocer enclaves únicos del municipio y de su entorno natural, con propuestas adaptadas tanto a senderistas habituales como a quienes se inician en esta modalidad deportiva".

La inscripción incluye seguro de accidentes, guía especializado, carnet de senderista personalizado y un obsequio para los 50 primeros inscritos en cada ruta, además de premios y sorteos finales para quienes completen al menos tres senderos del circuito.

El coste de participación es de cinco euros si la inscripción se realiza antes del jueves previo a cada ruta y de ocho euros si se formaliza el mismo día, con la excepción de la última prueba, que incluirá comida. Además, habrá premios económicos para los participantes con más kilómetros recorridos para gastar en negocios del municipio de Laujar.

PRIMERA RUTA, EL 22 DE FEBRERO

La actividad comenzará el 22 de febrero con la ruta Monterrey-Hidroeléctrica, un trayecto de 12 kilómetros y dificultad media cuya salida está fijada a las 8,30 horas. Posteriormente, el 19 de abril, tendrá lugar la travesía entre Aguadero y Peñón Blanco, que amplía el recorrido hasta los 20 kilómetros, manteniendo una dificultad media y adelantando la salida a las 7,30 horas.

Para el 24 de mayo, se ha programado el ascenso desde el área recreativa Los Cerecillos hacia Laguna Seca. Este recorrido, de 18 kilómetros, presenta una dificultad técnica media-alta y partirá a las 7,30 horas.

La temporada de verano contará con una propuesta singular el 25 de julio a través de la nocturna de Genara. Con una distancia de ocho kilómetros y dificultad media-baja, la salida se realizará a las 22,00 horas.

El calendario se reanuda el 27 de septiembre con la ruta al Almirez. El trazado consta de 16 kilómetros con dificultad media-alta, iniciando la marcha a las 7,30 horas desde Los Cerecillos. El 18 de octubre se transitará por el sendero Sulayr, completando 19 kilómetros de dificultad media con salida a las 7,30 horas.

La última cita tendrá lugar el 29 de noviembre con la ruta Minas y Caparidán. Se trata del itinerario más extenso del programa, con 21 kilómetros de recorrido y una dificultad calificada como media-alta. Dada la longitud del trayecto, la salida se ha programado para las 7,00 horas.