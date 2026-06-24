La Vía Verde del Almanzora y Cosentino de Almería estarán conectados para fomentar el uso de la bicicleta

La presentación del proyecto que unirá la red ciclista de la Vía Verde del Almanzora y el parque industrial de Cosentino en el Auditorio de Cosentino en Cantoria (Almería). - DIPUTACIÓN ALMERÍA

CANTORIA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La red ciclista de la Vía Verde del Almanzora en Almería y el parque industrial de Cosentino estarán conectados gracias al Plan de Actuación Integrada (PAI) Almanzora que gestiona la Diputación Provincial de Almería. El Auditorio de la multinacional almeriense con sede en Cantoria ha acogido la presentación de este proyecto que "fomentará la implantación de la bicicleta en la comarca e itinerarios ciclo-peatonales entre los municipios de la comarca".

Según ha detallado la Diputación de Almería en una nota, el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, y María Isabel Andrés, ingeniera responsable del proyecto, han sido los responsables de explicar este proyecto en un acto en el que han participado el presidente de la multinacional, Paco Cosentino; la CEO de Cosentino, Pilar Cosentino; el director general corporativo, Álvaro de la Haza; el vicepresidente de infraestructuras e ingeniería, Ángel Madariaga; y el vicepresidente de relaciones institucionales, Santiago Alfonso; así como el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora, Antonio Ramón Salas, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, y la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez.

De este modo, el proyecto 'Carril-Bici Conexión de Municipios Comarca Almanzora' cuenta con una inversión específica de 1,5 millones de euros y pretende "tejer una infraestructura de transporte limpio aprovechando de manera estratégica el trazado de la Vía Verde".

En concreto, el grueso de la inversión de este proyecto está dirigida a la Conexión Vía Verde-Cosentino que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses para la creación de una vía ciclopeatonal de 383 metros que unirá de forma directa la Vía Verde con la bolsa de aparcamientos sur del Parque Industrial de Cosentino.

Esta nueva vía, dará acceso a la Sede Central y Parque Industrial de Cosentino ubicado en Cantoria. Este complejo industrial "da empleo a miles de personas y concentra más de la mitad de su plantilla nacional en esta comarca".

Al hilo, el presidente de Diputación ha mostrado su orgullo de poder presentar en Cosentino un "proyecto estratégico de este calado" para la comarca y la provincia. "No existe un lugar que represente mejor la innovación, la vanguardia y la capacidad de reinvención almeriense que este Parque Industrial", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que "no estamos ante un carril bici más; es una infraestructura que transforma la movilidad laboral de miles de personas hacia el gran motor económico de la provincia. Demostramos que cuando las administraciones y el tejido empresarial caminan de la mano, Almería no tiene límites".

INGENIERÍA TÉCNICA DE VANGUARDIA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Actualmente, el acceso de ciclistas a las instalaciones obliga a transitar actualmente por los ramales del enlace del kilómetro 60 de la autovía A-334. Para solucionar esta barrera física y garantizar la máxima seguridad, el proyecto técnico contempla estructuras de gran envergadura, como tres pasos inferiores mediante cajones prefabricados de hormigón bajo un camino de servicio, un ramal de la autovía y la propia A-334 y una estructura metálica elevada en forma de viaducto de 162 metros de longitud compuesto por doble cercha tubular que sobrevolará un barranco y el ramal norte de salida de la autovía.

En contexto, esta intervención forma parte de la primera fase del PAI Valle del Almanzora, un "ambicioso plan" coordinado por la institución provincial que movilizará diez millones de euros. Está financiado al 85 por ciento por fondos de la Unión Europea, complementado con aportaciones provinciales y locales.

Además de la conexión con la multinacional, el plan contempla en esta fase una partida de 250.000 euros para incorporar a la red ciclista comarcal a través de ciclocalles y senderos pavimentados a municipios que no estaban conectados, "destacando las actuaciones en Tíjola y Macael".

VISITA INSTITUCIONAL AL CORAZÓN DE LA VANGUARDIA INDUSTRIAL

Tras la presentación técnica en el Auditorio, las autoridades institucionales han realizado un recorrido por la sede central de Grupo Cosentino, empresa familiar fundada en 1980 que actualmente cuenta con más de 6.000 empleados y una facturación global que supera los 1.428 millones de euros.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha visitado el Inspira Lab, el edificio de I+D+i y ha conocido de primera mano el funcionamiento automatizado del Parque Industrial de Cantoria. Este complejo abarca 400 hectáreas y monitoriza "decenas de miles de variables en tiempo real, albergando hitos recientes como la ampliación de la Línea 4 de su marca de piedra ultracompacta Dekton o su Plataforma Logística Automatizada guiada por vehículos autónomos (AGVs)".

Durante la visita, García Alcaina ha elogiado la "estricta" política ambiental de la multinacional, basada en la economía circular del agua (Vertido Cero) y el uso de electricidad cien por cien renovable generada, en gran parte, por su propio macroparque solar fotovoltaico.

En la presentación realizada en el auditorio, Cosentino traslado a todos los presentes e involucrados en el proyecto su enhorabuena "porque estáis haciendo realidad algo que tanto para mí personalmente, como para todos nosotros era un sueño, que los pueblos de nuestra Comarca estén conectados y unidos, y que la Autovía sea una gran calle que no nos aísla", al tiempo de valorar que este carril-bici "es una iniciativa genial y muy importante no solo por la movilidad, sino porque va a ayudar a construir comunidad".