El VII Foro Municipal por la Paz de Almería reclama un protocolo nacional contra el 'bullying'

ALMERÍA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) de Almería ha acogido este viernes el VII Foro Municipal por la Paz y los Derechos Humanos en el que se ha abordado el acoso y ciberacoso escolar a través de charlas y testimonios de los que se ha derivado una petición unánime para que se articule un protocolo nacional con el que atajar el 'bullying'.

La actividad organizada por la Asociación Latino-Almeriense, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y la Diputación de Almería, ha contado con el testimonio de padres que perdieron a sus hijos tras su suicidio después de que sufrieran acoso escolar, según han narrado

"Mi hija no va a volver, pero, por lo menos, haremos que no mueran otros. Ese es nuestro objetivo. Lo más importante es la prevención, pero cuando todo falla tiene que haber responsables, porque parece que a nadie le importe", ha explicado José Manuel López, padre de Kira López, quien se suicidó el 19 de mayo de 2021 cuando tenía 15 años.

El afectado lleva recogidas más de 250.000 firmas en Change.org para pedir al Ministerio de Educación un protocolo nacional contra el acoso escolar; una causa que también apoya Idoya Gil, la madre de Alejandro Castilla, un niño de diez años que se suicidó en septiembre del año pasado "destrozado por el acoso escolar no atendido".

"Me pidió tres veces no ir --al colegio-- y en cuanto supo que iba a tener a su maltratadora en clase decidió acabar con su sufrimiento", ha señalado tras explicar el modo en el que se quitó la vida. En esta línea, ha solicitado que "se conciencie a los niños, se conciencien los padres de que las palabras hacen daño y que lo profesores son figuras de referencia, no pueden tratar mal a los niños".

La primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha felicitado a la organización, en la figura de su presidenta, Yaddy González, "por lo acertado en tratar un problema tan en candelero y que requiere de la aportación de toda la sociedad para erradicarlo".

Martínez Labella ha recordado que, según uno de los últimos informes realizados por la Unesco, se estima que uno de cada tres niños sufre acoso en España en sus diferentes formas: físico, de carácter sexual e, incluso, a través de Internet.

"Es necesario que la sociedad, articulada en torno a las diferentes administraciones, el tejido social, la comunidad educativa y las familias, una esfuerzos para luchar contra la persecución, el señalamiento o el hostigamiento a los menores, y que unan sus esfuerzos para educar, concienciar y provocar un debate que ayude a combatir el acoso escolar de una manera eficaz", ha señalado.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha felicitado a la organización del foro y ha destacado que desde Diputación, a través de los Servicios Comunitarios en colaboración con los municipios, "hacemos campañas de sensibilización en los colegios y con los colectivos de adolescentes y personas más pequeñas para concienciar sobre esta problemática que se agrava con el uso de las redes sociales".

Asimismo, ha indicado que existe un plan específico desde el Servicio Provincial de Drogodependencias para aquellos que usan de forma abusiva las redes. "Trabajamos para potenciar a que las asociaciones del Consejo de Familia trabajen en proyectos con esa temática", ha asegurado.

Escobar ha incidido en que el 'bullying' o 'ciberbullying' es un problema que "compete a toda la sociedad, todos tenemos que afrontar un problema que muestra el fracaso en cada caso que se registra. No hay una losa mayor para la sociedad que saber que no se ha podido evitar la muerte de un menor que ha sufrido 'bullying'".

Finalmente, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Francisco Alonso, ha destacado la importancia de educar a la población más joven en una realidad que "cada vez nos afecta más".

"Desde el Gobierno andaluz hemos puesto en marcha herramientas para trabajar contra esta situación de acoso en los centros educativos, como por ejemplo la guía para la comunidad educativa de prevención y apoyo a las víctimas de ciberacoso en el contexto escolar, donde se pueden encontrar una serie de orientaciones generales que permiten el análisis del acoso escolar de manera general y, en segundo lugar, orientaciones concretas para abordar el acoso que se ejerce a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es decir, el ciberacoso", ha destacado el delegado territorial.