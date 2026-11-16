'Viva', de Aina Clotet, lleva a Fical su visión del cáncer y la muerte "desde el humor y la luz"

Presentación de 'Viva', de Aina Clotet, en Fical. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Viva', la ópera prima de Aina Clotet quien también protagoniza el film, se ha presentado este lunes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) para ofrecer una visión del cáncer y de la muerte "desde la luz" y el "humor" a través un historia contada desde una mirada "nueva" y con la "autenticidad" y la "sinceridad" de la cineasta.

"Tener una historia dramática y conseguir que la gente se ría en el cine a pesar de no faltar nunca al drama era un reto", ha reconocido durante la presentación el productor de la cinta, Edmon Roch, tras disculpar la ausencia de la directora, quien actualmente rueda la segunda temporada de la serie 'Esto no es Suecia' que llevará por título 'Esto no es Finlandia'.

La película cuenta cómo Nora, tras superar un cáncer de pecho, se lanza a vivir sin límites: asume retos profesionales que la superan, rompe con Tom y se entrega a Max, mucho más joven que ella. Cuando él se marcha al extranjero, Nora inicia una carrera contra los verdaderos miedos que esconde su insaciable hambre de vida: la soledad y la muerte.

Acompañado por el actor Marc Soler, el productor ha elogiado la capacidad de Clotet ante esta "comedia dramática o drama con humor" en el que ha desarrollado una doble faceta a partir de un proyecto que nació poco antes de la pandemia y que, en un primer momento, la cineasta se resistía a interpretar.

En esta línea, ha explicado el trabajo de preparación "extenso" que se vivió durante meses con los actores antes de comenzar las grabaciones, lo que ha sido también valorado por el actor, quien en el film encarna a un joven con el que la protagonista inicia una relación tras romper con su pareja.

"Aina y yo no nos conocíamos y, de repente, teníamos que generar una relación que tener todo el fuego y toda la vivacidad hemos intentado mostrar en la película", ha explicado el intérprete, quien ha confesado sentirse "afortunado" por haber participado en esta producción que habla "de la vitalidad de la vida, de la muerte, de vivir y las ganas de comer".

Asimismo, ha detallado cómo fue el trato con la Clotet dentro de su doble faceta como directora e intérprete, lo que podía diferenciar incluso a través de su mirada directa a la hora de ejecutar una escena. "Es una superdotada; tener que estar dirigiendo y metiéndose en el personaje de Nora era un curro muy difícil, pero fue un gusto", ha afirmado.

El productor ha explicado como junto con Valentina Viso, la directora hizo crecer la historia sin que partiera de una experiencia única, no solo desde el guion y la interpretación sino también en la fase de montaje, que contribuyó en el aspecto cómico junto con la banda sonora de Clara Aguilar.