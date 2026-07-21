La Vuelta Ciclista recorrerá una veintena de municipios de Almería en una etapa de 167 kilómetros de montaña

Presentación de la etapa 12 de La Vuelta Ciclista a España en el Palacio Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La etapa número 12 de La Vuelta Ciclista a España recorrerá el próximo 3 de septiembre una veintena de municipios de la provincia de Almería, con salida en Vera y meta en Calar Alto, en Gérgal, a más de 2.100 metros de altitud. El trazado tendrá 167 kilómetros y más de 4.500 metros de desnivel acumulado, lo que la convierte en una de las jornadas "más exigentes, emocionantes y decisivas" de esta edición.

La carrera pasará también por Antas, Zurgena, Arboleas, Albox, Cantoria, Albanchez, Cóbdar, Benitagla, Alcudia de Monteagud, Chercos, Macael, Tahal, Senés, Tabernas, Castro de Filabres, Velefique, Bacares y Olula de Castro, según ha desglosado la Diputación Provincial en una nota.

La jornada será plenamente de montaña y obligará a los corredores a afrontar cuatro grandes puertos antes de alcanzar la meta: el Alto del Cabecico, el Alto de Cóbdar, Collado García y el Alto de Velefique.

La llegada a la cima de Calar Alto pondrá fin a una etapa que, por sus cifras, se sitúa entre las más duras de las tres grandes vueltas del calendario ciclista mundial: La Vuelta, el Giro y el Tour.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha explicado que "La Vuelta es una de esas competiciones que están en la base de nuestra tradición deportiva más profunda, en el imaginario colectivo de todo un país, una carrera sin la que no podríamos entender el deporte y el ciclismo en España y el mundo".

"Esta etapa volverá a ser un acontecimiento para la provincia abriéndonos un escaparate al mundo para difundir la excelencia turística y deportiva del destino 'Costa de Almería'", ha añadido.

García Alcaina ha puesto de relieve el "enorme eco mediático" de la competición y ha asegurado que millones de personas de todo el mundo "van a comprobar una vez más que la grandeza de la provincia reside en su contraste y variedad pasando de la costa a la montaña en la misma etapa".

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García, ha agradecido a la Diputación y a La Vuelta que hayan permitido "hacer realidad el sueño de que esta carrera tuviera un día a nuestro municipio como sede".

García ha destacado el potencial del evento como "creador de riqueza porque La Vuelta nos ayuda a alcanzar la excelencia en todos nuestros servicios por lo que exige y, al mismo tiempo, nos proyecta al mundo y a un público muy diverso que conocerá nuestras playas, patrimonio histórico y natural, gastronomía...".

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha compartido la satisfacción de la organización por que esta edición pase por las ocho provincias andaluzas. Almería será la primera que visite la carrera dentro de este recorrido por Andalucía, que ocupará las diez últimas etapas de la competición.

Guillén también ha incidido en la relación de La Vuelta con la provincia y ha afirmado que la jornada almeriense "es una propuesta muy interesante y veremos en ella numerosos recursos desde el mar a la montaña y será una de las tres más duras de esta edición".

Asimismo, ha destacado que Almería reúne todo lo necesario para acoger La Vuelta, como "una alta capacidad hotelera de calidad, gran afición al ciclismo y una conectividad de carreteras que nos permite proponer recorridos como este".

DESDE MÓNACO HASTA GRANADA

La Vuelta 26 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.275 kilómetros entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre de 2026. El recorrido avanzará desde Mónaco hasta Granada con el Mediterráneo como eje, pasará por Francia y Andorra y visitará cuatro países.

La salida oficial y la meta final tendrán lugar en dos enclaves cargados de historia: el Casino de Mónaco y la Alhambra de Granada. La edición contará con más de 58.000 metros de desnivel positivo y se presenta como una de las más duras de la historia de La Vuelta.

El recorrido incluye cuatro etapas onduladas, una etapa ondulada con final en alto, cuatro etapas llanas, cuatro etapas de media montaña, seis etapas de montaña, dos contrarreloj individuales y dos días de descanso.

La competición se retransmitirá en 190 países y reunirá a millones de espectadores de todo el mundo. En su pasada edición contó con más de 1.200 periodistas acreditados y el seguimiento de 654 medios de comunicación, además de alcanzar un récord histórico de 572 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas oficiales de La Vuelta.