El XI Rallycrono Indamóvil Ciudad de Enix llega este sábado al Marchal de Antón López

El diputado provincial de Economía de la Diputación de Almería y alcalde de Felix, Álvaro Izquierdo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XI Rallycrono Indamóvil Ciudad de Enix Memorial Miguel Martínez Sánchez se va a celebrar este próximo sábado en El Marchal de Antón López de Enix (Almería).

El diputado provincial y alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, ha mostrado su "satisfacción" por la celebración de la undécima edición de esta prueba que forma parte del Campeonato Andaluz de Rallycrono 2025 y Copa Diputación de Almería 2025, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El recorrido del Rallycrono Ciudad de Enix es considerado uno de los más atractivos y técnicos de toda Andalucía. El tramo, compuesto por dos secciones cerradas, ofrece a los participantes un trazado "muy completo y exigente".

El tramo 'A' parte a la altura del cruce de Marchal y finaliza casi en el cruce de Alhama. A lo largo de sus diez kilómetros, los pilotos se enfrentan a un recorrido muy variado que combina una espectacular subida, una zona de llaneo y una bajada que impresiona tanto a corredores como a espectadores.

En el sentido inverso, del tramo 'B' al 'A', el itinerario ofrece una subida igualmente llamativa, seguida de un rápido llaneo y una bajada vertiginosa hasta la meta, que es uno de los puntos más aplaudidos por el público y más disfrutados por los participantes.

"Para nosotros es un orgullo poder celebrar una nueva edición de este evento deportivo que se ha consolidado con el paso de los años. Este año contamos con 37 inscritos, lo que demuestra la fortaleza de una cita que comenzó de manera modesta y que ha ido creciendo edición tras edición", ha dicho el primer edil.

Asimismo, ha destacado la labor del club organizador, el Club Hereje Competición, por "el cariño y la impecable organización que demuestra cada año, así como a todos los patrocinadores que hacen posible este rally, en especial a Indamóvil, que hoy nos acoge en esta presentación".

"Invitamos a todos a que este sábado nos acompañen en Enix, donde les recibiremos con los brazos abiertos. Deseamos que todo transcurra con normalidad y estamos convencidos de que, como en cada edición, será un éxito", ha añadido.

El responsable de marketing de Ford Indamóvil, Javier Expósito, ha resaltado la implicación de la empresa en este evento deportivo: "Un año más, para nosotros es un orgullo formar parte de esta competición, como ya venimos haciendo desde sus inicios. Es un privilegio apoyar una prueba que se ha convertido en referente deportivo en la provincia y que, además, forma parte del Campeonato de Andalucía", ha dicho.

Expósito ha destacado el atractivo de la cita para participantes y público: "Se trata de una jornada única para reunir a pilotos y aficionados en un entorno incomparable. Queremos animar a todos los amantes del motor a que no se pierdan esta undécima edición del Rally Crono Indamóvil Ciudad de Enix y disfruten de un día que, sin duda, será inolvidable".

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha subrayado la relevancia del Rallycrono Ciudad de Enix dentro del calendario andaluz: "Estamos en la presentación de la undécima edición de una prueba que se ha consolidado como una de las más importantes del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, que cuenta con nueve citas a lo largo del año. Este año, la inscripción de 37 vehículos y pilotos de primer nivel garantiza un espectáculo deportivo de gran nivel".

"Todo esto es posible gracias al esfuerzo del Club Hereje Competición, Indamóvil, Diputación y Ayuntamiento de Enix que realizan una labor espectacular no solo en materia de seguridad y difusión, sino también en la atención a los participantes, lo que hace que cada edición cuente con una inscripción de lujo", ha destacado Alonso.

El presidente del Club Deportivo Hereje Competición, Enrique Visado, ha detallado los aspectos técnicos y organizativos de la prueba: "El Rallycrono consta de cuatro tramos que se desarrollan en un recorrido cerrado, lo que garantiza la seguridad, ya que los vehículos quedan apartados y el control es total. La seguridad es siempre una prioridad en nuestra organización".

Visado ha resaltado la importancia de los apoyos que hacen posible el evento, "para nosotros es fundamental el respaldo de nuestros patrocinadores, entre ellos la Diputación y el Ayuntamiento de Enix, además de numerosas empresas privadas que, con su esfuerzo, nos permiten sacar adelante esta prueba. El Rallycrono Ciudad de Enix, que alcanza ya su undécima edición, está totalmente consolidado y siempre cuenta con una participación excelente y numeroso público".