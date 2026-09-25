La XI Reunión 'Medicina y Deporte' de Almería reivindica el ejercicio para prevenir enfermedades y mejorar la salud

Inauguración de la XI Reunión 'Medicina y Deporte' en el Teatro Apolo de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XI Reunión 'Medicina y Deporte' ha reunido este viernes en el Teatro Apolo de Almería a profesionales sanitarios, deportistas de élite y personas vinculadas al mundo del deporte y la superación personal para analizar distintos aspectos relacionados con la práctica deportiva. El encuentro, de ámbito nacional, se desarrolla en horario continuo de 9,00 a 21,00 horas.

La reunión científica aborda la práctica deportiva no solo desde la perspectiva del rendimiento, sino también como una herramienta de prevención y promoción de la salud, según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota.

Las diferentes conferencias y talleres han puesto de manifiesto que el ejercicio físico "contribuye a reducir factores de riesgo asociados a distintas enfermedades, favorece el bienestar físico y emocional y puede desempeñar un papel relevante en el envejecimiento activo y en la mejora de la calidad de vida".

El coordinador de la XI Reunión 'Medicina y Deporte' del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Neurocirugía (Senec), Antonio Huete, ha defendido la necesidad de vincular deporte y salud.

Así, ha explicado que uno de los objetivos de la jornada es "transmitir a la sociedad que el deporte y el ejercicio físico no son palabras vacías" y ha señalado que "se calcula que en España, haciendo ejercicio físico, se podrían evitar 60.000 muertes al año".

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha destacado que el Consistorio trabaja para "convertir a Almería en una ciudad activa" y ha subrayado la importancia de que el conocimiento científico se traduzca en programas concretos dirigidos a la ciudadanía.

El edil ha puesto como ejemplo diferentes iniciativas municipales desarrolladas en colaboración con los centros de salud, como 'Entrena en tu barrio', a través del cual enfermeras familiares y comunitarias derivan a personas que pueden beneficiarse de la actividad física en doce barrios de la ciudad.

También ha citado las 'Unidades Activas de Ejercicio Físico', dirigidas a personas con enfermedades crónicas derivadas desde los centros de salud, con programas gratuitos y adaptados, y 'Activa-Mente', que utiliza el ejercicio físico "como herramienta de estimulación cognitiva y de promoción del envejecimiento activo".

El vicepresidente de la Diputación de Almería Álvaro Izquierdo ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas "porque entendemos que es positivo y que refleja los valores de la propia institución: no solo tener presencia en todo el territorio, sino que todo el mundo pueda tener una vida saludable, y qué mejor camino para lograrlo que unir la medicina y el deporte".

Asimismo, ha querido trasladar "nuestra enhorabuena a todos los organismos y administraciones que formamos parte de este evento, y esperamos y deseamos que se siga celebrando".

El delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha señalado que el encuentro "reúne conocimiento científico, experiencia deportiva y divulgación en torno a la salud" y ha resaltado "la colaboración institucional que hace posible que profesionales de diferentes ámbitos compartan conocimientos y experiencias con la sociedad".

Alonso ha añadido que "los estudios indican que la persona que practica deporte tiene una esperanza de vida seis años superior a las demás, lo que refleja la necesidad de seguir concienciando a la población para que tenga una vida activa".

DEPORTISTAS DE ÉLITE Y REFERENTES

La XI Reunión 'Medicina y Deporte' reúne en esta edición a médicos y deportistas de reconocido prestigio de distintas especialidades y modalidades deportivas. Entre los protagonistas se encuentra José Manuel Ruiz Reyes, campeón del mundo y tricampeón de Europa de tenis de mesa, con cinco medallas paralímpicas y ocho participaciones en Juegos Paralímpicos.

También participan José Luis de Augusto, ingeniero de ensayos en vuelo y piloto comercial en silla de ruedas, fundador de Newwings y presidente del Real Aeroclub de Sevilla; y María Pérez, campeona mundial de marcha atlética en 2023 y 2025 y medalla de oro y plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El programa cuenta además con Jacinto Garzón, entrenador olímpico del equipo español de marcha atlética, con medallas de oro y plata en París 2024; Berni Rodríguez, exjugador profesional de baloncesto, campeón del mundo con la selección española, embajador de Unicaja Baloncesto y comentarista deportivo de RTVE; Juan Antonio de Regil, esquiador de montaña de 91 años; y Óscar Perales, exjugador de balonmano.

La reunión está organizada por el Grupo de Trabajo de Neurocirugía y Deporte de la Sociedad Española de Neurocirugía (Senec), el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Torrecárdenas y la Asociación Nacional Sara Allut Plata, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.