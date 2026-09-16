La XI Reunión Medicina y Deporte cita el 25 de septiembre en el Teatro Apolo de Almería a referentes del deporte español

Presentación de la XI Reunión Medicina y Deporte en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XI Reunión Medicina y Deporte reunirá el próximo 25 de septiembre en el Teatro Apolo de Almería a profesionales sanitarios y grandes figuras del deporte español como María Pérez, Berni Rodríguez, Rafael Guijosa o el paralímpico José Manuel Ruiz, en un encuentro de ámbito nacional que abordará la relación entre medicina, deporte y valores humanos.

La reunión, organizada por el Grupo de Trabajo de Neurocirugía y Deporte de la Senec, el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Torrecárdenas y la Asociación Nacional Sara Allut Plata, se desarrollará en horario continuo de 9,00 a 21,00 horas, tal y como ha informado la Diputación de Almería en una nota.

La diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que la cita "ha sabido crecer, incorporar nuevas miradas y reunir en nuestra provincia a profesionales sanitarios, deportistas y personas con historias extraordinarias".

Además, ha subrayado que siempre defienden que deporte y salud "tienen que caminar de la mano, porque la actividad física es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, mejorar nuestra calidad de vida y favorecer nuestro bienestar".

Cruz ha señalado que este año el programa aborda "el deporte como motor de cambio social, de educación, de constancia, de superación y de inclusión", con la presencia de "grandes referentes del deporte español".

Por su parte, el neurocirujano y coordinador de la reunión, Antonio Huete, ha explicado que uno de los objetivos del encuentro es "transmitir a la sociedad que el deporte y el ejercicio físico no son palabras vacías" y ha apuntado que la práctica de ejercicio físico podría evitar 60.000 muertes al año en España.

El delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado la importancia del encuentro para la promoción de hábitos saludables y la prevención, y ha afirmado que "el deporte y la actividad física son pilares fundamentales para el bienestar", si bien su práctica debe ir acompañada de "rigor científico, seguridad y asesoramiento médico especializado".

Belmonte ha señalado, además, que la reunión constituye un "foro de debate imprescindible" en el que profesionales de la salud y del deporte pueden compartir conocimientos "para mejorar la calidad de vida de la población, optimizar el rendimiento de nuestros atletas y, sobre todo, garantizar una práctica deportiva segura para todos".

El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha reconocido la labor del coordinador del encuentro y ha destacado el "esfuerzo personal, entusiasmo y capacidad" de Antonio Huete para reunir a personas de ámbitos diferentes alrededor del deporte y la salud.

Vida ha añadido que es "un orgullo que una iniciativa de esta dimensión esté impulsada desde un servicio de nuestro hospital", lo que, según ha explicado, muestra que "un hospital universitario no debe limitarse exclusivamente a prestar una asistencia sanitaria de calidad", sino que también debe "generar conocimiento, promover hábitos saludables, divulgar, investigar y abrirse a la sociedad".

REFERENTES DEL DEPORTE ESPAÑOL

La XI edición reunirá a médicos y deportistas de distintas especialidades y modalidades. Entre los protagonistas figuran José Manuel Ruiz Reyes, campeón del mundo y tricampeón de Europa en tenis de mesa, con cinco medallas paralímpicas y ocho participaciones en Juegos Paralímpicos.

También participarán José Luis de Augusto, ingeniero de ensayos en vuelo y piloto comercial en silla de ruedas, fundador de Newwings y presidente del Real Aeroclub de Sevilla, y María Pérez, medalla de oro y plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y bicampeona mundial de marcha atlética en 2023 y 2025.

El cartel se completa con Jacinto Garzón, entrenador olímpico del equipo español de marcha atlética con medallas de oro y plata en París 2024; Berni Rodríguez, exjugador profesional de baloncesto y campeón del mundo con la selección española, hoy embajador de Unicaja Baloncesto y comentarista deportivo en RTVE; Juan Antonio de Regil, esquiador de montaña de 91 años, y Óscar Perales, exjugador de balonmano.

La Reunión Medicina y Deporte se ha consolidado a lo largo de estos años como un referente nacional en la unión entre medicina, deporte y valores humanos, con el objetivo de crear una plataforma de intercambio de ideas, opiniones y experiencias médico-deportivas.