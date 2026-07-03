La XIX guía de accesibilidad a las playas de FAAM analiza el estado de 44 puntos del litoral de Almería

Presentación de la guía de accesibilidad de playas de la FAAM. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa de Levante de Almerimar, en El Ejido (Almería), ha acogido la presentación de la XIX Guía de Accesibilidad a las Playas de Almería, una iniciativa impulsada por Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) a través del proyecto plan de prioridades financiado por la Fundación Once, con la que vuelve a situar a la provincia como uno de los destinos pioneros en accesibilidad universal.

La guía analiza este año 44 puntos accesibles distribuidos en los doce municipios costeros, chequeados tras un proceso de inspección técnica realizado sobre el terreno por un arquitecto técnico especializado en accesibilidad, según ha explicado la Diputación en una nota.

Durante las visitas se evalúan aspectos como los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento reservadas, pasarelas, aseos y vestuarios adaptados, zonas de sombra, mobiliario accesible, disponibilidad y estado de las sillas anfibias, ayudas técnicas para el baño, señalización y condiciones generales de uso para personas con movilidad reducida.

Toda esta información se encuentra actualizada en la plataforma Almería Accesible, una aplicación web gratuita que permite consultar fichas individualizadas de cada punto de playa, acompañadas de imágenes y descripciones que facilitan la planificación de las vacaciones o de una jornada de baño a personas con discapacidad, personas mayores, familias y cualquier usuario que requiera información previa sobre accesibilidad.

El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha destacado que la guía "no solo constituye una fuente de información para la ciudadanía, sino que se ha convertido en un instrumento de mejora continua para los ayuntamientos, permitiendo detectar deficiencias, planificar inversiones y avanzar hacia un modelo turístico más inclusivo".

Sola ha recordado que la accesibilidad representa también una oportunidad económica. Según los estudios de la Comisión Europea, el turismo accesible genera más de 62.000 millones de euros de impacto directo en la economía europea, supone alrededor del tres por ciento del PIB y mantiene cerca de 1,6 millones de empleos, además de tratarse de un segmento con un importante potencial de crecimiento debido al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida.

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha agradecido a "FAAM que haya escogido a El Ejido este año para presentar la XIX Guía de Accesibilidad a las Playas de la provincia, un recurso muy necesario y pionero que no solo nos informa, sino que nos ayuda a mejorar la accesibilidad en el litoral".

"En El Ejido disponemos de puntos de baño adaptado, pasarelas accesibles, zonas de sombra, aseos adaptados, plazas de aparcamiento y personal de apoyo que facilita el acceso al agua", ha recordado para ratificar el "compromiso" con la accesibilidad.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha felicitado a FAAM por un proyecto que cada año se ve reforzado por el "impresionante" trabajo de coordinación con todos los ayuntamientos para actualizar los datos.

Además, ha ensalzado que esta guía que potencia al destino 'Costa de Almería' como un destino de excelencia, accesible e inclusivo. "Desde la Diputación Provincial de Almería y el resto de administraciones apostamos por la inclusión real, pero con estas actuaciones se ve la importancia del tercer sector. Nuestras playas se abren al mundo y se hacen más inclusivas con esta guía. La Diputación siempre estará a vuestro lado".

El informe técnico que acompaña esta decimonovena edición refleja una evolución positiva en numerosos municipios. Cuestión que ha desgranado durante la presentación Miguel Gallego, arquitecto técnico responsable del chequeo junto a los técnicos de cada municipio.