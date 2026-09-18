La XVI edición del Almería Western Film Festival reúne más de 50 obras de 16 países en Tabernas del 8 al 12 de octubre

Presentación de la programación de la decimosexta edición del Almería Western Film Festival (AWFF). - CURRO VALLEJO

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Almería Western Film Festival (AWFF) celebrará su decimosexta edición del 8 al 12 de octubre en Tabernas (Almería) con más de 50 obras procedentes de 16 países y homenajes a la actriz italiana Rada Rassimov, al actor estadounidense Eli Wallach, al director ítalo-argentino Alessio Rigo de Righi, al productor, director y guionista Gerardo Herrero y al productor y empresario Enrique Cerezo.

El certamen, único de Europa dedicado exclusivamente al cine wéstern, tendrá como escenarios Tabernas y los poblados del oeste MiniHollywood Oasys y Fort Bravo Texas Hollywood, con cinco jornadas que combinarán competición oficial, estrenos, cine documental, retrospectivas, literatura, formación y actividades culturales abiertas al público.

La cita conmemorará además el 60 aniversario del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo', de Sergio Leone, una película que, según ha destacado la diputada provincial María Luisa Cruz, "contribuyó a situar para siempre los paisajes de Tabernas y de nuestra provincia en el imaginario cinematográfico internacional".

La diputada provincial ha afirmado que "el cine es parte indiscutible de la identidad de nuestra provincia" y ha señalado que Tabernas tiene "por mérito propio, su nombre escrito con letras de oro en la historia del séptimo arte".

Cruz ha recordado que, seis décadas después, escenarios como la Rambla de Otero, la Rambla de Lanújar o el poblado de MiniHollywood "siguen formando parte de nuestra memoria cinematográfica y siguen siendo visitados por amantes del cine de todo el mundo".

Asimismo, ha agradecido la colaboración entre el Ayuntamiento de Tabernas, la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería y ha destacado la importancia de apoyar iniciativas que hagan de la provincia "una tierra de cine", ya que su historia cinematográfica "no es solamente un recuerdo: es también una oportunidad para seguir creando, para atraer visitantes, para generar actividad y para que las nuevas generaciones conozcan y valoren un patrimonio que forma parte de lo que somos".

Por su parte, el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha señalado que desde el Gobierno andaluz se entiende AWFF "no solo como un evento cultural, sino como una herramienta estratégica para la promoción de nuestra tierra como escenario de rodajes y un motor fundamental de dinamización económica y turística para Tabernas y toda la provincia".

El delegado ha destacado que el certamen "no sea solo un espacio para la nostalgia del spaghetti western, sino una ventana a los nuevos itinerarios del género y al neowéstern contemporáneo".

El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha destacado que AWFF representa "uno de los grandes motores de promoción turística y económica del municipio".

"Es un festival que devuelve riqueza al territorio y que sitúa a Tabernas en el mapa del cine los 365 días del año", ha indicado Díaz, quien ha señalado que durante cinco días el municipio recibe a miles de visitantes y genera actividad en alojamientos, restaurantes y comercios. También ha resaltado que el Desierto de Tabernas sigue atrayendo rodajes nacionales e internacionales "porque conserva una identidad única en Europa".

Además, ha incidido en el reconocimiento del Desierto de Tabernas como Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea, una distinción concedida por la Academia Europea de Cine que "confirma la relevancia de Tabernas en la historia del cine europeo" y refuerza la responsabilidad de preservar y difundir este legado.

CINCO RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS

Dentro de la Sección Wéstern Classic, el festival rendirá homenaje a cinco figuras por su contribución al cine. El premio 'Tabernas de Cine' será para Rada Rassimov, cuya trayectoria está vinculada al Desierto de Tabernas a través de películas como 'El bueno, el feo y el malo' y 'Cazador de recompensas', ambas de 1966.

El premio 'Spirit of the West' distinguirá a Alessio Rigo de Righi, director de 'La leyenda del rey Cangrejo', de 2021, y 'Testa o croce?', de 2025, que se proyectará en esta edición del festival.

AWFF concederá además el premio 'Leone in Memoriam', a título póstumo, a Eli Wallach, fallecido en 2014 y conocido por su interpretación de Tuco en 'El bueno, el feo y el malo'.

El premio 'Desierto de Tabernas' reconocerá la trayectoria de Gerardo Herrero, cuya productora Tornasol Films ha llevado al municipio rodajes como 'Don Juan', en 1998; 'Zona Hostil', en 2016, y la docuserie 'Jerusalem'. Además, el pasado año dirigió y produjo en el Desierto de Tabernas 'Carta blanca', aún pendiente de estreno.

El premio a la 'Difusión del Género Wéstern' recaerá en Enrique Cerezo por su labor en la preservación y divulgación del patrimonio cinematográfico vinculado al género. El presidente de Egeda también ha producido dos largometrajes wéstern y dirigió el documental 'La sonrisa del sol: Almería'.

Sobre el eje temático de esta edición, el director del AWFF, Juan Francisco Viruega, ha señalado que en los últimos años el festival "se ha consolidado como una ventana de encuentro entre el público y cineastas internacionales provenientes de los cinco continentes".

Asimismo, ha explicado que esta edición está dedicada "especialmente al puente, un elemento arquitectónico que, a través de disciplinas artísticas como la literatura, la pintura o el cine, ha representado la conexión entre las diferentes culturas e ideologías".

Las obras seleccionadas proceden de España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Australia y Corea del Sur.

El programa incorpora además dos nuevas secciones, 'Tesoros encontrados' y 'Wéstern Literario'. La primera incluirá "películas periféricas de corte autoral, a medio camino entre la experimentación formal y el retrato etnográfico", mientras que la segunda servirá como plataforma para presentar novelas, ensayos, monografías, cómics y libros fotográficos relacionados con el género, con la presencia de sus autores.

SIETE PELÍCULAS EN LA SECCIÓN OFICIAL

La competición internacional de largometrajes estará formada por siete películas y reunirá estrenos europeos y nacionales, además de contar con la presencia de directores, productores e intérpretes invitados.

La Sección Oficial comenzará el viernes 9 de octubre con el estreno europeo de 'Oeste outra vez', del brasileño Erico Rassi, en el Teatro de Tabernas. La jornada concluirá con 'East of Wall', ópera prima de la estadounidense Kate Beecroft, que llegará como estreno nacional y contará con la presencia de sus actrices protagonistas.

El sábado 10 se proyectará el estreno europeo de 'This Bloody Country', dirigida por Craig Packard, con la asistencia de su director y de la productora del filme. Por la tarde llegará 'Gatillero', del argentino Christian Tapia Marchiori, también como estreno europeo y con la participación del actor protagonista, mientras que la jornada finalizará con 'Día de caza', del director español Pedro Aguilera, quien presentará personalmente la película.

El domingo 11 tendrá lugar la proyección de 'Testa o croce?', dirigida por Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis. La película formará parte de la Sección Oficial y acompañará la entrega del premio 'Spirit of the West' a Rigo de Righi. 'Rebuilding', del estadounidense Max Walker-Silverman, cerrará la competición. El festival contará con más secciones entre los días 8 y 12 de octubre.