Abierta la convocatoria de los Premios Turismo de la provincia de Sevilla a la excelencia de las personas

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SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y en colaboración con las organizaciones sindicales UGT y CCOO, así como con la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), ha convocado la tercera edición de los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, que suma tres ediciones.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, estos premios reconocen "la dedicación, el esfuerzo y la contribución sobresaliente de quienes desarrollan su labor profesional en el sector turístico de la provincia", con especial atención a su trayectoria, ética y profesionalidad para el desarrollo, promoción, posicionamiento y sostenibilidad del turismo sevillano.

Con este reconocimiento, las entidades convocantes pretenden poner en valor el "papel fundamental" que desempeñan los profesionales del sector en "uno de los principales motores económicos y sociales del territorio".

De esta manera, las bases de la convocatoria, publicadas en la web de Prodetur, determinan que podrán optar al premio personas mayores de edad, de cualquier nacionalidad, vinculadas al ámbito turístico y que hayan contribuido de manera destacada a la mejora, innovación y excelencia en cualquiera de sus áreas de actividad, como la hotelería, la restauración, las agencias de viajes, el transporte turístico, la organización de eventos, la comunicación o cualquier otro servicio relacionado con el turismo.

Con carácter excepcional, el jurado podrá otorgar reconocimientos o menciones especiales a colectivos, instituciones y empresas, además de que estos premios se podrán otorgar también a título póstumo.

Asimismo, Las candidaturas deberán ser presentadas por terceras personas, entidades o empresas, no admitiéndose las autocandidaturas, para lo que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 9 de septiembre de 2026, no siendo admitidas las candidaturas presentadas fuera de dicho plazo.

Las propuestas deberán remitirse en formato digital al correo electrónico 'premioturismo@prodetur.es', acompañadas de una memoria explicativa de los méritos y trayectoria de la persona candidata.

Por su parte, el jurado estará integrado por profesionales del sector turístico y será el encargado de seleccionar a las personas galardonadas, cuya distinción se entregará en un acto público institucional.