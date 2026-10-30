Abierto el plazo para optar a los premios de Diputación de Sevilla al mejor AOVE de la campaña 26-27

Galardones de Diputación al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña 26-27 - DIPUSEVILLA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases y la convocatoria de la XXIX edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la Provincia de Sevilla, la XIX edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla y la VII edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico de la provincia, correspondientes a la campaña oleícola 2026-2027.

La convocatoria cuenta con una dotación total prevista de 150.000 euros, con 50.000 euros para cada categoría. Además de la cuantía económica, los aceites premiados serán objeto de una campaña especial de promoción durante 2027, con actividades dirigidas a la ciudadanía y a los sectores especializados, incluidas jornadas gastronómicas y otras iniciativas, informa en una nota de prensa.

Las entidades interesadas deberán cumplimentar el formulario correspondiente a la categoría elegida y acompañarlo de una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos de participación y de un compromiso de entrega del aceite en caso de resultar premiadas. La documentación podrá presentarse a través del Registro Electrónico General de la Diputación de Sevilla, accesible desde 'www.dipusevilla.es' o presencialmente en las oficinas de asistencia al registro electrónico de la institución provincial.

Al respecto, el plazo será de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, el miércoles 28 de octubre. La Diputación recogerá las muestras en las instalaciones de las almazaras participantes. Cada aceite será sometido a análisis físico-químicos y a una evaluación sensorial mediante un panel oficial de catadores.

De este proceso se seleccionarán un máximo de tres finalistas por categoría, que serán evaluados por un jurado integrado por siete catadores expertos de reconocido prestigio. El jurado formulará una propuesta razonada de concesión de los premios, que se resolverán mediante la correspondiente resolución administrativa.

Las bases completas y los modelos de solicitud pueden consultarse en los canales oficiales de publicación de la Diputación de Sevilla y en el anuncio del BOP.

REFUERZO A LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO

Esta convocatoria forma parte de las iniciativas de la Diputación de Sevilla para apoyar y promocionar el sector oleícola, una actividad estratégica para la economía provincial por su arraigo en el territorio, su capacidad para generar empleo y riqueza y su contribución al desarrollo de los municipios.

En concreto, con los premios se reconocen y promocionan los aceites de mayor calidad producidos en la provincia, con lo que se incentiva la mejora de los procesos de producción y comercialización y se contribuye a reforzar su imagen y posicionamiento en el mercado.

Podrán concurrir los titulares de almazaras autorizadas que tengan la almazara, la bodega y el domicilio social en la provincia de Sevilla. Los aceites deberán ser de oliva virgen extra a granel, proceder de aceitunas recolectadas en la provincia durante la campaña 2026-2027 y pertenecer a un lote homogéneo de al menos 8.000 litros.

En la categoría ecológica, el volumen mínimo exigido será de 2.500 litros y el aceite deberá contar con la certificación correspondiente.

La modalidad del Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla está reservada a aceites procedentes de almazaras domiciliadas en los municipios incluidos en las zonas Sierra Oriental, Sierra Occidental y Sierra Sur, según la relación recogida en las bases.

Cada almazara podrá participar en una o varias categorías, con una única muestra por premio al que opte. Las bases establecen las condiciones aplicables cuando una misma almazara resulte propuesta para más de un galardón.