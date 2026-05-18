Abierto el plazo de solicitudes en Sevilla para participar como expositor en la iniciativa 'Doñana Sevillana'

Foto de familia de la presentación de la iniciativa 'Doñana Sevillana'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha abierto este lunes el plazo de presentación de solicitudes para participar como expositor en 'Doñana Sevillana 2026', un programa integrado por tres ferias temáticas que se celebrarán durante el mes de junio en los municipios sevillanos de Pilas, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río.

Según ha detallado el órgano de Turismo de la Provincia, 'Doñana Sevillana' tiene como objetivo reforzar la competitividad turística del territorio, apoyar al tejido empresarial local y promover experiencias ligadas al turismo responsable, sostenible y vinculado a los recursos naturales y culturales del entorno de Doñana.

Esta iniciativa se impulsa en el marco del Plan de Sostenibilidad en Destinos de Andalucía, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU, y forma parte del Plan de Relanzamiento del destino Doñana Sevillana a través de productos turísticos singulares.

En este sentido, las ferias están dirigidas a empresas, profesionales autónomos, asociaciones y entidades relacionadas con sectores como el turismo activo, la naturaleza, la artesanía, la gastronomía, la cultura local, el turismo ecuestre, la fotografía, la educación ambiental y otros servicios vinculados al desarrollo turístico sostenible.

Asimismo, la participación como expositor será gratuita y cada espacio contará con mostrador, estanterías, taburete, iluminación básica, instalación eléctrica y rotulación frontal con el nombre del expositor.

Cada solicitante podrá participar solamente en una de las tres ferias programadas, por lo que las entidades y profesionales por cuenta propia interesados deberán seleccionar el evento que mejor se adapte a su actividad.

De esta manera, participar como expositor en esta iniciativa permitirá a las entidades expositoras "mostrar sus productos y servicios, establecer contactos profesionales y reforzar su visibilidad" dentro de un proyecto de promoción turística ligado al entorno de Doñana.

AGENDA DE EVENTOS

Pilas acogerá 'Doñana Aventura y Tradición', la primera de las citas tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 6 de junio en el recinto ferial de Pilas. Esta feria estará especializada en turismo activo, cultura, artesanía, naturaleza y tradiciones sostenibles, y contará con 20 'stands' expositivos. En concreto, el plazo de solicitud para participar como expositor permanecerá abierto hasta el 21 de mayo de 2026 a las 14,00 horas, o hasta completar el aforo disponible.

Por su parte, Villamanrique de la Condesa celebrará 'Doñana Ecuestre' los días 11, 12 y 13 de junio en el recinto ferial del municipio, centrada en el turismo ecuestre, la naturaleza y las tradiciones vinculadas al caballo como elemento identitario del territorio. Así, el evento dispondrá de diez 'stands' expositivos orientados a este sector. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 28 de mayo de 2026 a las 14,00 horas o una vez cubiertos los espacios disponibles.

Por último, La programación concluirá con la celebración de 'Doñana Río de Aves', los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en la Plaza del Corpus Christi de La Puebla del Río. Esta feria estará dedicada al turismo ornitológico, la naturaleza y el turismo activo sostenible, y contará con diez 'stands' dirigidos a empresas, autónomos y entidades relacionadas con el avistamiento de aves, la fotografía, la artesanía, la gastronomía local y la educación ambiental. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 4 de junio de 2026 a las 14,00 horas, o hasta completar las plazas previstas.

En suma, las solicitudes deberán formalizarse a través del apartado correspondiente al Plan de Relanzamiento Doñana Sevillana en la web de Prodetur, donde también pueden consultarse las bases completas de participación, requisitos, documentación y condiciones de cada una de las ferias.