Rufián exige a Sánchez reaccionar ante el caso Zapatero: "Si es verdad es una mierda; si es mentira es una mierda mayor"

1088668.1.260.149.20260520093609 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reaccionar y dar una respuesta ante las acusaciones que pesan contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y le ha avisado: "Si es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor".

"¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", ha lanzado Rufián a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, una pregunta a la que el presidente ha contestado recordando que el Gobierno ya envió a la Cámara un proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de influencia que está a la espera de que los partidos reactiven su tramitación.

Además, Sánchez ha insistido en que los socialistas colaborarán con la Justicia y ha mostrado su "respeto a la presunción de inocencia" y todo su apoyo a Zapatero por el legado que dejó como presidente. "También quiero recordar que a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba (José María) Aznar o el señor (Mariano) Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción", ha apostillado.

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