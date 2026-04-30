Los alojamientos de la provincia de Sevilla, sin la capital, alcanzan el 80% de ocupación para el puente del 1 de mayo

Archivo - Casa rural para el turismo en la provincia de Sevilla, como imagen de recurso. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de alojamientos reglados de la provincia de Sevilla --cortijos, haciendas, casas rurales, hoteles, apartamentos y acampamentos turísticos--, excluidos los de la capital, registra una ocupación media en torno al 80% entre este jueves, 30 de abril, y el domingo 3 de mayo, con motivo del puente del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

Según ha informado el órgano turístico dependiente de la Diputación de Sevilla, por tipologías, destacan los campamentos turísticos, con el 96,55% de sus plazas ocupadas. En segundo lugar, se sitúan los hoteles de dos estrellas, con un 87,5% de ocupación; les siguen los alojamientos rurales y los apartamentos turísticos, con niveles que se sitúan en torno al 83%.

Asimismo, los hoteles de tres y cuatro estrellas presentan también un elevado grado de reservas, con ocupaciones del 83,4% y cercanas al 80%, respectivamente, lo que confirma el "buen comportamiento generalizado de la oferta alojativa en el conjunto de la provincia".

Para el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, las perspectivas turísticas para este puente del primero de mayo "vuelven a ser muy positivas, con unos niveles de ocupación que reflejan el atractivo creciente de la provincia como destino de escapadas".

En este sentido, Hans ha subrayado que "la diversidad de la oferta turística del territorio, que combina patrimonio, naturaleza, gastronomía y un calendario muy activo de eventos, es uno de los principales factores que explican estos resultados".

Además, Rodríguez Hans ha incidido en que el "buen comportamiento de segmentos como el turismo rural confirma la consolidación de una demanda que busca experiencias más ligadas al entorno, sostenibles y de calidad", y ha añadido que estos datos contribuyen a "reforzar la actividad económica" en los municipios y a "descentralizar" el turismo de la provincia.