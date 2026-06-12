Arahal (Sevilla) se convierte en capital del flamenco con el Memorial 'Niña de los Peines'-Festival Al Gurugú

Archivo - El guitarrista flamenco Yerai Cortés en una imagen de recurso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Arahal celebra hasta el 20 de junio una nueva edición del Festival Flamenco Al Gurugú, que este año alcanza su vigesimocuarta edición como Memorial Niña de los Peines, y se consolida como una de las citas flamencas más importantes de la provincia y de Andalucía.

Organizado por el Ayuntamiento de esta localidad, el festival está ofreciendo una amplia programación con destacadas figuras del cante, el toque y el baile, junto a actividades culturales complementarias, que profundizan en la divulgación y promoción del arte flamenco, destaca la Diputación en una nota de prensa.

La programación arrancaba el pasado miércoles con el espectáculo 'La Interviú', una propuesta de la Peña Cultural Flamenca Pastora Pavón 'Niña de los Peines' y la Asociación Cultural El Unicornio, abriendo oficialmente esta edición en el Teatro Municipal de Arahal.

Este jueves subían al escenario el guitarrista Alejandro Hurtado y la cantaora Rocío Luna, acompañados por David Caro a la guitarra, en una cita con dos de los artistas jóvenes con mayor proyección del panorama flamenco actual.

La bailaora Manuela Carpio presentará en la noche de este viernes el espectáculo 'Raíces del Alma', acompañada por un destacado elenco artístico integrado por Enrique 'El Extremeño', Miguel Lavi y Manuel Tañé al cante, Juan Requena a la guitarra, así como Torombo, Iván de la Manuela e Israel de Juanillorro en palmas, baile y compás.

Tras varios días de actividades paralelas, el festival retomará sus actuaciones principales el 18 de junio con el recital de guitarra de José Fermín Fernández, que contará con la colaboración especial al cante de David de Jacoba.

El 19 de junio será el turno del prestigioso bailaor jerezano Joaquín Grilo, acompañado por Antonio Santiago 'Ñoño' a la guitarra, Carmen Grilo y José Anillo al cante, y Javier Peña a las palmas.

La clausura tendrá lugar el 20 de junio con una gran noche homenaje dedicada al cantaor Enrique 'El Extremeño', una de las voces más reconocidas y respetadas del flamenco contemporáneo.

'VERDE QUE TE QUIERO VERDE'

Durante el acto se le hará entrega del galardón 'Verde que te quiero verde', reconocimiento que distingue a personalidades destacadas por su contribución al flamenco y a la cultura andaluza, al citado cantaor extremeño. La ceremonia estará presentada por Kiko Valle.

Junto a los espectáculos principales, el festival desarrolla una programación complementaria: el concierto de Juan Carlos Medina, la presentación del libro 'Cien años de flamenco y radio', de Ildefonso Vergara, el próximo 17 de junio en la Casa de la Cultura, una exposición fotográfica de calle y visitas al Centro de Interpretación de la Mujer en el Flamenco.

ENTRADAS Y ABONOS DEL FESTIVAL

Todas las actuaciones tendrán lugar en el Teatro Municipal de Arahal, a las 21,00 horas. Las entradas y abonos pueden adquirirse a través de la plataforma 'teatro.arahal.org', así como en la Casa de la Cultura y en la taquilla del teatro antes de cada espectáculo.

El abono completo para el festival tiene un precio de 25 euros. Con esta nueva edición, Arahal reafirma su histórica vinculación con el flamenco y su compromiso con la conservación, difusión y promoción de un patrimonio cultural que forma parte esencial de la identidad andaluza.