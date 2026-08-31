Arahal (Sevilla) presenta la 58ª Fiesta y Feria del Verdeo, con más inclusión, igualdad y actividades para jóvenes

Presentación de la Fiesta y Feria del Verdeo de Arahal (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Arahal ha presentado este lunes la 58 edición de su Fiesta y Feria del Verdeo, una celebración declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que arranca con la coronación de la nueva Reina de la Aceituna y la entrega de la 'Aceituna de Oro' a una personalidad que se haya destacado en la defensa de este producto.

El Ayuntamiento arahalense organiza en la sevillana Plaza del Triunfo, en torno a la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, un acto promocional en el que se ofrece a viandantes y turistas información sobre las excelencias de la aceituna de mesa así como de la Indicación Geográfica Protegida.

Así lo ha confirmado la institución provincial en una nota, misma vez que ha concretado que el alcalde, Paco Brenes, ha presidido esta iniciativa junto a las concejalas Eva Medina, Marina Ponce y Marina Escobar acompañados por la Reina saliente del Verdeo, elegida en 2025, Nuria Ruiz Segura, y sus Damas de Honor y Corte.

Las concejalas de Arahal han sido las responsables de informar sobre las novedades que presenta este año la Feria del municipio. Por ejemplo en lo que se refiere a inclusión, con el aumento de las horas en las que las atracciones permanecen en silencio, a fin de facilitar la integración de personas con capacidades diferentes, en concreto con sensibilidad acústica, y que ellas también puedan disfrutar del patrimonio inmaterial que es la Feria del Verdeo.

En materia de igualdad, el recinto ferial dispondrá de un Punto Violeta, de información e intervención, en el que se puede atender a víctimas de agresiones sexuales o violencia de género.

Está garantizado también el desplazamiento gratuito al recinto ferial para personas con movilidad reducida. Además, se instala una Sala de Lactancia para que mamás y papás en fase de amamantar o dar el biberón a sus bebés puedan hacerlo de forma más cómoda y privada, como complemento al Punto ACCU que se puede usar desde hace un par de ediciones para facilitar la asistencia a pacientes de Crohn.

Por último, otras de las novedades principales de esta edición de la Fiesta y Feria del Verdeo de Arahal es la ampliación de vecinas y vecinos que podrán disfrutar de la actividad con la incorporación de una caseta específica para jóvenes de entre 12 y 18 años.

Tras la jornada previa con el encendido del alumbrado en el Recinto Ferial, la Fiesta del Verdeo 2026 arrancará con el Pregón, junto a la Coronación de la Reina de las Fiestas y la entrega de la 'Aceituna de Oro'.