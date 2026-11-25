Archivo - Imagen de archivo de un olivos. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Ciudades Oleícolas del Mediterráneo (Recomed) ha aprobado impulsar la propuesta de creación del Día Mundial del Oleoturismo cada 27 de mayo, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) a propuesta de Oleoturismo España.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla, socia de AEMO, en una nota de prensa, el acuerdo de Recomed facilita que las organizaciones de los países miembros interesados promuevan candidaturas equivalentes ante sus respectivas autoridades nacionales de forma coordinada y simultaneada con España en la medida de lo posible, respetando la autonomía institucional de cada Estado.

En este sentido, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, que ocupa su vicepresidencia segunda, ha destacado el trabajo que vienen desarrollando AEMO y Recomed en apoyo y reconocimiento al sector olivarero, conectando sus iniciativas con la realidad de los municipios sevillanos y con la importancia económica, social y cultural del olivar en la provincia.

Según ha apuntado la entidad, la propuesta ha sido muy bien acogida y ha recibido un destacado respaldo de Italia, Grecia y Turquía, países con los que se contempla avanzar de forma coordinada con España a través de AEMO.

En este contexto, el oleoturismo conecta el paisaje, el patrimonio, la cultura, la gastronomía y los procesos de cultivo y elaboración del aceite de oliva y la aceituna de mesa con experiencias turísticas sostenibles que generan valor en los territorios rurales.

FALTA FECHA COMÚN

Asimismo, aunque existen redes y destinos estructurados, como el trabajo impulsado en España e Italia, falta una fecha común anual que dé visibilidad internacional a esta actividad y conecte a administraciones, productores, almazaras, empresas turísticas y comunidades locales.

De esta manera, la propuesta no sustituye al Día Mundial del Olivo --26 de noviembre, proclamado por la UNESCO en 2019--, sino que lo complementa desde la experiencia turística. Además, el 27 de mayo no figura con ninguna celebración oficial en Naciones Unidas, se sitúa a unos seis meses de aquella fecha y coincide en gran parte del hemisferio norte con una época favorable para el turismo rural y las actividades al aire libre.

La hoja de ruta plantea comenzar a celebrar la fecha de forma coordinada a partir del 27 de mayo de 2027, impulsada en España por AEMO y la red Oleoturismo España y abierta a la participación simultánea de Città dell'Olio y de las organizaciones de los países miembros de Recomed que deseen sumarse, mediante actividades en cada territorio, como puertas abiertas, visitas a olivares y almazaras, catas, rutas y propuestas culturales.

Así, el procedimiento incluirá sumar adhesiones territoriales y sectoriales en España, realizar contactos preliminares con las autoridades competentes, solicitar el apoyo del Consejo Oleícola Internacional (COI) y, más adelante, gestionar respaldos ante organismos como ONU Turismo y promover la tramitación ante la UNESCO o el cauce correspondiente del sistema de Naciones Unidas a través de los Estados que apoyen la candidatura.

Aunque Recomed es el marco inicial de cooperación mediterránea, continuando lo acordado en Malta en 2024 por los socios de la red, la iniciativa tiene vocación universal y queda abierta a otros países productores dentro y fuera del Mediterráneo.

En contexto, la experiencia de Oleoturismo España La base española parte de la experiencia de AEMO junto con nueve diputaciones --Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Tarragona-- en Oleoturismo España, que cuenta con manuales metodológicos y sectoriales, marca propia, certificación, plataforma web y formación a través de Oleoturismo Academy. La red agrupa a más de 350 empresas adheridas y nueve destinos certificados. Entre sus hitos figuran dos ediciones de los Premios Oleoturismo España y el I Congreso Nacional celebrado en Sevilla en septiembre de 2025.

Por otro lado, la Asamblea de Recomed, celebrada este mes de noviembre, ha aprobado la renovación de su Junta Directiva, con la Associazione Nazionale Città dell'Olio (Italia) al frente de la presidencia y AEMO en la vicepresidencia de la red por España.