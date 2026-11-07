Atendida una mujer por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Archivo - Parque de Bomberos de Aznalcóllar (Sevilla). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis) de la provincia de Sevilla han intervenido en la mañana de esta sábado 7 en un incendio registrado en una vivienda situada en la Plaza de la Igualdad, en Mairena del Aljarafe. Una mujer de aproximadamente 50 años, propietaria de la vivienda, fue atendida y trasladada por los servicios sanitarios tras resultar afectada por inhalación de humo.

A las 10,50 horas, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio recibió una llamada procedente del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, alertando de un posible incendio en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio residencial, según ha precisado la Diputación de Sevilla en una nota.

Las primeras informaciones advertían de la presencia de "abundante humo negro y denso", por lo que se estaba procediendo a evacuar el inmueble. Desde el Cecop se activaron distintas dotaciones de los parques de bomberos de Mairena del Aljarafe y Santiponce.

A su llegada, los efectivos del parque de Mairena localizaron el origen del incendio en una vitrocerámica de la cocina, consiguiendo controlar la situación sin necesidad de apoyo del parque de Santiponce.

Los bomberos realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado y comprobar las condiciones de seguridad del inmueble. En concreto, en la intervención se ha contado con el apoyo de la Policía Local de Mairena. Una vez finalizada la intervención, los efectivos regresaron a su parque.