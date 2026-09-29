Avanzan las obras del Parque de Bomberos de Sanlúcar (Sevilla) para albergar entrenamientos acuáticos

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez (2i), supervisa las obras que la institución provincial realiza en el parque de bomberos de Sanlúcar la Mayor. - Rocío Ruz - Europa Press

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis) y diputado del Área Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha visitado este martes las obras de reforma integral en el Parque de Bomberos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que supondrá una renovación completa de las instalaciones, estratégicas dentro del sistema provincial, además de que se convertirá en centro de entrenamiento y prácticas acuáticas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, con una inversión de 1.654.366,45 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, la intervención ha contemplado la actualización y redistribución de los espacios del parque, la renovación de sus instalaciones y la incorporación de nuevas dotaciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales adscritos al parque, así como la preparación técnica y capacitación del personal de todo el Sistema de Bomberos de la Provincia.

Como gran novedad funcional en este sentido, el parque dispondrá de una piscina de prácticas equipada con caseta técnica y un pozo de simulación, de hasta cuatro metros de profundidad, especialmente diseñados para el entrenamiento y ensayo de rescates e intervenciones de alta complejidad en escenarios de riesgo.

En este sentido, Domínguez ha destacado que se trata del "primer equipamiento de este tipo de carácter público en la provincia de Sevilla" que permitirá que profesionales de todo el Sistema Provincial de Bomberos puedan realizar ejercicios de rescate en pozo, tanto vacío como con agua, y simular y practicar rescates subacuáticos con coches, entre otros.

Al hilo, ha subrayado que con esta obra se ha cumplido "uno de los objetivos que tenía el Consorcio Provincial Bomberos", ya que ha supuesto la "rehabilitación integral del parque, que se está ejecutando en plazo". "Hay que recordar que este es el Parque Central de la Diputación Provincial de Sevilla", ha añadido.

Por su parte el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, ha puesto el acento en este nuevo equipamiento, que va a convertir este parque en "referente", y ha señalado el hecho de que el servicio de bomberos siga en Sanlúcar en tanto dura la obra. "Para nosotros es importantísimo, de cara a la ciudad y de cara a la comarca", ha afirmado, a la vez que ha celebrado que la administración provincial esté "generando infraestructuras que nos hacen referentes en la comarca y que mejoran el servicio público".

EQUIPAMIENTO DE VANGUARDIA PARA POTENCIAR LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA

Tras haber entrado en servicio en el año 2009, las instalaciones requerían una actualización para dar respuesta a las demandas actuales del personal y optimizar las condiciones físicas en el desempeño de las labores de prevención y extinción de Incendios en la Provincia de Sevilla.

Por ello, las obras contemplaron una completa renovación y redistribución interior de los espacios residenciales y administrativos, mejorando sustancialmente las instalaciones básicas de climatización, ventilación, fontanería, saneamiento y redes eléctricas.

El nuevo diseño dotará de estancias más "cómodas y eficientes" a los profesionales del parque, abarcando áreas de cocina-comedor, gimnasio, aulas formativas y una lavandería específica para Equipos de Protección Individual (EPI).

Como salto de calidad, destacan también los exteriores del edificio, donde se están habilitando las citadas áreas de entrenamiento de máxima especialización técnica.

Por otra parte, un aspecto prioritario dentro de la planificación de este proyecto ha sido la preservación ininterrumpida de las guardias y la operatividad del retén. La Gerencia del Consorcio ha diseñado de forma muy positiva un traslado logístico inteligente y temporal hacia una nave de 1.664 metros cuadrados ubicada en la calle Isaac Peral del Polígono Industrial Solúcar.

Para este fin, el Consorcio ejecutó una dotación presupuestaria de 185.493 euros para el alquiler del recinto por 21 meses, complementado con obras rápidas de adecuación para establecer la debida separación de zonas sucias y limpias, dormitorios y accesos idóneos para camiones pesados.

Gracias a este enorme esfuerzo de coordinación, el Consorcio mantiene un servicio de guardia permanente de 4 bomberos y 1 cabo de forma continua las 24 horas del día y los 365 días del año - dirigido por el sargento jefe de parque, Juan José Martínez Cardellat.

El Plan Director del Cpeis -aprobado en Junta General el 29 de abril de 2025- cataloga de forma oficial a este centro como un Parque Tipo 1. Esta clasificación técnica se otorga en exclusiva a aquellos nodos estratégicos que atienden a un índice de riesgo provincial superior al 5% y que presentan un Índice de Salida Mínima Activada (ISMA) por encima del 0,66.

En contexto, con un balance de 817 intervenciones durante el año 2025, de las que 644 fueron de primera salida y 173 de segunda salida, el parque de Sanlúcar la Mayor arroja una alta media de 2,24 salidas al día. El centro tiene asignada la cobertura de primera intervención a una corona prioritaria de 15 municipios: Sanlúcar la Mayor, Aznalcóllar, Aznalcázar, Benacazón, Umbrete, Bollullos de la Mitación, Espartinas, Villanueva del Ariscal, Olivares, Albaida del Aljarafe, Castilleja del Campo, Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe, Villamanrique de la Condesa y Pilas.

Asimismo, ejerce como nodo de segunda salida de refuerzo para todo el resto del Área Operativa Aljarafe, conformada en total por 31 municipios y una población diana que supera los 372.000 habitantes.