Badolatosa (Sevilla) revive su pasado con la Ruta de la Tapa y Mercado Bandolero el segundo fin de semana de mayo

Presentación de la Ruta de la Tapa y Mercado Bandolero de Badolatosa en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Casa de la Provincia ha sido el escenario escogido por el Ayuntamiento de Badolatosa para presentar la IX Ruta de la Tapa y Mercado Bandolero. El evento, que se desarrollará del 8 al 10 de mayo, transforma el municipio en un escenario del siglo XIX, combinando la recreación histórica con una gran oferta gastronómica y de ocio.

Durante el acto, el alcalde de Badolatosa, Antonio Manuel González Graciano, ha destacado "el impacto positivo que esta cita tiene para la localidad en particular y la comarca en su conjunto". Se trata de un evento que cada edición atrae a numeroso público lo que supone un revulsivo económico para los comerciantes locales, informa en una nota de prensa.

Por su parte, el concejal de Cultura, Turismo y Festejos, José María Guerrero, ha subrayado que "la programación está diseñada para que todos los públicos encuentren un espacio atractivo". La presentación ha contado con la intervención de Inma García, técnica de la Fundación Tierras de José María El Tempranillo, que ha agradecido "el compromiso institucional por rescatar y dar impulso a este interesante periodo de la historia de Andalucía", y de Francisco Santaella, gerente del Albergue Municipal, quien adelantó las novedades de turismo activo que marcarán esta edición.

Respecto a la Ruta de la Tapa participan seis establecimientos locales: Bar Alín, Los Leones, La Rotonda, La Tasquita, Los Meones y La Bodega. Cada uno ha diseñado una propuesta gastronómica original inspirada en la época, con nombres que evocan la leyenda bandolera como 'Tacos al hachillo', 'Las migas del asalto' o 'La talega de Catalina la Santa'. Las tapas tendrán un precio estándar de 3,5 euros (bebida incluida).

Para participar en el concurso y entrar en el sorteo de premios, los visitantes deberán completar la cartilla al obtener los seis sellos correspondientes a cada uno de los establecimientos participantes. Una vez cumplimentada, podrá participar en el sorteo de una noche de hotel para dos personas, un almuerzo o cena en el establecimiento ganador y una bolsa de regalos. Los participantes también contribuirán a elegir la tapa vencedora de esta novena edición.

UN VIAJE AL SIGLO XIX

Más allá de la gastronomía, el Mercado Bandolero ofrecerá un ambiente inmersivo con animaciones callejeras, tren turístico, visitas guiadas teatralizadas y exhibiciones de cetrería. La música en directo y el mercado temático completarán la experiencia histórica.

Como gran novedad para este año, la empresa Aventuras del Genil incorporará la posibilidad de realizar descensos en kayak por el río Genil durante el sábado y el domingo, sumando un componente de aventura y deporte a la tradicional oferta cultural y gastronómica que define al evento.

Badolatosa consolida, así, una experiencia turística transversal integrando la dinamización económica local, el patrimonio histórico y el turismo activo dirigido a todos los públicos durante el próximo mes de mayo.