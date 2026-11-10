La Casa de la Provincia de Diputación de Sevilla acoge más de 200 actividades en su sede e iguala el registro de 2025

El presidente de la Diputación, en el Consejo Rector - DIPUSEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla lleva más de 200 actividades realizadas en lo que va de año 2026 en su sede de la Plaza del Triunfo, un balance equiparable al registro del organismo el año pasado en todo el año.

En este sentido, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía y vicepresidente de Casa de la Provincia, Casimiro Fernández, ha informado al respecto durante la sesión celebrada este martes del Consejo Rector, presidida por Javier Fernández, tal como informa la Diputación en una nota de prensa.

En el desglose de las actividades, figuran 73 presentaciones de eventos promovidos u organizados por los municipios de la provincia; 20 exposiciones, de producción propia o en colaboración con diferentes organismos e instituciones; 85 reuniones, jornadas y conferencias, de contenido socio-cultural y deportivo o dentro del ámbito de la cooperación internacional con las regiones más desfavorecidas, o 26 presentaciones de libros editados por diferentes editoriales y entidades, o la propia Diputación.

En el Consejo Rector, Casimiro Fernández ha informado también, entre otros asuntos, sobre el presupuesto general del organismo para la anualidad 2027, que asciende a 1,6 millones de euros, con un incremento del 24,9% con respecto al de 2026, que está centrado en avanzar, tanto en la optimización de recursos, servicios e infraestructura, como de la cada vez mayor oferta de actividades previstas por éste para el próximo año.