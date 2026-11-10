López (RTVE) admite que la entrevista a Abascal en 'La Revuelta' "invita a la reflexión" y muestra su apoyo a Broncano

Archivo - El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha trasladado este martes "todo" su apoyo a David Broncano y al equipo de 'La Revuelta' tras las críticas recibidas por la entrevista al presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en el programa de La 1.

José Pablo López ha afirmado que "seguramente no fue el escenario ideal para el talento" de David Broncano. "Y nos invita a la reflexión, pero es fácil ser 'capitán a posteriori'", ha subrayado.

El presidente ha apuntado que "muchos" dirán que "bastaba con decirles que no". Pero en RTVE no regalamos excusas a nadie para gritar censura ni creamos mártires en un teatro", ha expresado el presidente de la Corporación pública en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press.

"Si ante una frase como 'vas a necesitar suerte', algunos prefieren quedarse en el oportunismo para linchar a David y a la televisión pública, demuestran que les preocupa más el desgaste del formato que el fondo de lo que se escuchó anoche", ha apuntado en referencia a la frase pronunciada por Abascal al final de la entrevista.

Entre los críticos se halla el ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, quien ha calificado de "momento grave" la entrevista al líder de Vox porque se vio a la derecha "en todo su esplendor".

Ha lamentado, asimismo, que el dirigente de Vox haya cancelado "el humor" en el programa de TVE al llevar "a su propio público" al formato de David Broncano.

El propio Abascal ha dicho que Broncano "lo pasó mal" durante su entrevista por la "presión inaceptable" a la que, a su juicio, le sometió la izquierda. Según el líder de Vox, el cómico "se vio obligado" a decir cuál era su posicionamiento político, con la frase "los rojos también queremos a España, para "justificar" la entrevista que le hizo en la cadena pública.

"Él estaba preocupado, pero no porque me temiera a mí. Estaba preocupado por temor a los suyos, porque había recibido mucha presión y le habían debido insistir en que iba a blanquear al fascismo", ha señalado en una entrevista en la 'Cadena COPE', recogida Europa Press.