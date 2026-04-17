La Casa de la Provincia de Sevilla impulsa su programación artística para la Feria con tres nuevas exposiciones

Archivo - Fachada de la Casa de la Provincia en Sevilla. Imagen de archivo. - LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla refuerza su programación de artes plásticas con motivo de la Feria de Abril. Del lunes 20 al domingo 26, abrirá todos los días en horario especial, de 10,00 a 14,00 horas, para facilitar la visita a sus exposiciones.

Para quienes deseen combinar la oferta expositiva con el ambiente del Real de la Feria, la institución ha recordado en una nota que, además de sus dos exposiciones permanentes --'Despacho Plácido Fernández Viagas' y 'La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz'--, estos días pueden visitarse otras tres muestras temporales.

En la Sala Provincia, y hasta el 3 de mayo, se presenta 'Bajoquivir', una exposición colectiva organizada por el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir (Adelquivir) y la Asociación GastroArte sin Fronteras, con la colaboración de la Diputación de Sevilla. La muestra reúne a 24 artistas de distintas disciplinas, como acuarela, cerámica, collage, escultura, fotografía, pintura o pirograbado.

Las obras expuestas se inspiran en la comarca del Bajo Guadalquivir, que agrupo ocho localidades de la provincia de Sevilla, y muestran aspectos que caracterizan a dichas localidades en el plano artístico, cultural, gastronómico, musical, su naturaleza, los oficios artesanos, el paisaje o el patrimonio.

Por su parte, la Sala Triunfo acoge hasta el 26 de abril la exposición 'Itinerancias'. Nacida del acuerdo entre la Fundación Obra Pía de los Pizarros, Otoño Cultural Iberoamericano y la Fundación Caja Rural del Sur, y con la colaboración de la Casa de la Provincia, la muestra acerca a Sevilla el arte iberoamericano contemporáneo a través de una propuesta doble.

Por un lado, 'Nexos' reúne fondos de arte contemporáneo iberoamericano pertenecientes a la Fundación Obra Pía de los Pizarros; por otro, 'Entre el mar y el barro' presenta una selección de obras de artistas contemporáneos de Trujillo (Perú). Comisariadas por María del Socorro Mora, ambas propuestas conforman un conjunto singular de creadores que pone de relieve la riqueza y diversidad de las artes plásticas contemporáneas en el ámbito iberoamericano.

En la Sala Romero Murube, y hasta el 17 de mayo, puede visitarse 'Una colección original. Cómic e ilustración en los fondos de arte de la Diputación de Sevilla'. En el contexto del Día Mundial del Cómic, la institución provincial presenta una exposición que muestra décadas de compromiso con la promoción y difusión del cómic, a partir de una colección iniciada en los años 80, cuando este medio aún era considerado un arte menor.

En la muestra se podrán ver originales seleccionados de diversas obras como 'Por culpa de una flor', de María Medem; 'En Vela', de Ana Penyas; 'La Loba Boreal', de Nuria Tamarit; original de Natacha Bustos; 'Totem', de Laura Pérez, y 'Goya', de Fran Galán. También, las siguientes ilustraciones: cartel de Carnaval de Max, cartel de Carnaval de Gallardo, cartel cantabile de Javier de Juan, portada fama de Fernando Vicente, 'México-España' de Sonia Pulido, 'Memoire de Pompei' de Manuel Ortiz y 'Amor' de Santiago Sequeiros.

Además de páginas de cómics de 'Happy Dog', de Keko; 'El día que llegaron los uranos', de Víctor Aparicio; 'Negra', de Bella Moreno; 'Villa Fortuna', de Martí; 'Casas Viejas', de El Cubri, 'Lechería', de OPS; 'Car Breaking', de Ana Juan; 'Berlín 1939', de Raúl; 'Medusas y ballenas', de Cristina Vela; viñetas de El Roto, y páginas de Max y Daniel Torres.

Una vez que la exposición haya concluido su periodo de exhibición en la Casa de la Provincia, pasará a formar parte del programa de exposiciones itinerantes que recorre los municipios de la provincia en los diferentes programas culturales de la Diputación.