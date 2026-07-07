El catálogo cultural del Circuito 107 de la Diputación llega esta semana a 14 municipios de Sevilla

Espectáculo organizado por la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado del catálogo cultural que llegarán esta semana, en concreto del 8 al 11 de julio, a 14 municipios de la provincia, así como de la programación del cine estival del Patio de la Diputación.

Según ha remarcado la institución provincial en una nota de prensa, el miércoles 8 de julio en Pilas tendrá lugar en la Plaza Pabellón Soledad el estreno semanal de la obra Rodeo, a las 20,00 horas. A las 21,00 horas en Estepa tendrá lugar en la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes el Teatro Infantil Petronila. Por su parte, el Real de la Jara acogerá a las 21,30 horas en la Plaza de Andalucía El viajero y la burrita.

El jueves 9 de julio, Gines acogerá a las 21,00 horas en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino la obra Rodeo. En Marinaleda tendrá lugar a las 22,00 horas una cita musical con la actuación en directo de la banda Al Cable. También tendrán actuaciones Cazalla de la Sierra y Albaida del Aljarafe, con el recital íntimo del Cuarteto Súbito y la presentación de la obra Mamá, respectivamente.

El viernes 10 de julio tendrá lugar en Marchena a las 22,00 horas en el Patio de la Casa de la Fábrica el recital flamenco Epifanía. A las 21,30 horas tendrá lugar en Aznalcóllar el espectáculo de magia y circo Rodeo. A las 22,30 horas El Pedroso acogerá el teatro familiar Un día Monstruoso, entre otras actividades, en el Centro de la Cultura, Escuelas Nuevas.

Ya en Lora de Estepa, el mismo día a las 22,00 horas tendrá lugar el concierto del veterano dúo Malizzia & Malizzia con su propuesta Sinceramente. A las 22,00 horas Villanueva del Ariscal acogerá un homenaje al soul de Otis Redding de la mano del proyecto musical de One Pac. En el Real de la Jara a las 21,30 horas tendrá lugar en la Plaza de Andalucía una segunda cita con el cante de Diego La Flor.

La programación continuará el sábado 11 de julio. Villanueva del Ariscal acogerá a las 22,00 horas un recital en la calle Rey Juan Carlos I. Por su parte, El Castillo de las Guardas ofrecerá una actuación a las 23,00 horas en la pedanía de La Alcornocosa. En El Pedroso, el Centro de la Cultura (Escuelas Nuevas) será escenario de una sesión doble, con una primera cita a las 22,30 horas y una segunda a las 23,30 horas.

De forma paralela, el Patio de la Diputación de Sevilla ofrecerá una cartelera que incluirá las proyecciones de Maspalomas el miércoles 8, Incontrolable el jueves 9, Valor sentimental el viernes 10, Todo lo que fuimos el sábado 11 y El extranjero, en versión original subtitulada (VOSE), el domingo 12.

Este programa tiene como objetivo incidir en la cohesión territorial, "garantizando de forma efectiva que los habitantes de núcleos pequeños ejerzan su derecho de acceso a la cultura con el mismo nivel de calidad y oportunidad que las grandes urbes".