El cine de verano del Patio de Diputación de Sevilla se consolida como escenario de cartelera de primer nivel

Archivo - Patio de la Diputación donde se proyecta la programación de la temporada del cine de verano - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla sigue ofreciendo una oferta cinematográfica amplia y de gran calidad dentro de su emblemático ciclo de verano, que tiene como escenario principal el patio de su sede central. Por un precio de cinco euros, las entradas pueden adquirirse a través de la web 'www.patiodeladiputacion.com' para disfrutar, de lunes a domingo y en sesión única, de una variada selección de títulos programados para el mes de agosto y hasta el 7 de septiembre.

Esta propuesta se erige como una oportunidad perfecta para disfrutar de las noches hispalenses, uniendo la divulgación cultural con una experiencia compartida en un entorno al aire libre único. Además, los asistentes disponen de un servicio de ambigú con precios accesibles y dos espacios diferenciados: un patio de sillas convencional y una zona de mesas pensada para quienes deseen tomar un aperitivo durante la proyección, informa en una nota de prensa.

El séptimo arte volverá a ser el gran protagonista de las próximas semanas con cintas de enorme interés general. El éxito de la iniciativa queda avalado por el lleno total en la gran mayoría de sus sesiones, consolidando el impacto de un programa que celebró su primera edición en 1997.

Fiel a su trayectoria y al respaldo del público, la cartelera concede un lugar de honor a la producción cinematográfica española, reuniendo a cineastas y repartos de primer orden. Destacan historias conmovedoras como 'Flores para Antonio', documental codirigido por Alba Flores e Isaki Lacuesta que rinde tributo a Antonio Flores y que llega avalado por múltiples galardones.

Asimismo, la programación refuerza el compromiso social del Área de Cultura proyectando cintas que abordan la diversidad y la libertad de amar, como 'Iván & Haduom', de Ian de la Rosa. Por su parte, las tensiones familiares no resueltas en títulos como 'La buena hija', de la directora Julia de Paz, también adquieren relevancia en esta programación.

Por su lado, la superación de obstáculos y la vindicación de la igualdad de género se hace patente en 'Pioneras. Solo querían jugar', drigida por Marta Díaz, donde un grupo de mujeres reta a las convenciones sociales de la España de los 70 para jugar a su deporte favorito, el fútbol.

HOMENAJE A ROBERT REDFORD

Tras el fallecimiento en 2025 de Robert Redford, una de las leyendas más grandes del cine, tanto el cartel de esta edición como la programación rinden tributo a su legado proyectando la emblemática 'Memorias de África', donde compartió pantalla con Meryl Streep dejando escenas inolvidables en la historia del séptimo arte.

Junto a este clásico, la oferta internacional cuenta con firmas de gran renombre mundial como Steven Spielberg ('El día de la revelación'), Guillermo del Toro ('Frankenstein') o David Frankel ('El diablo viste de Prada II'), esta última con el esperado reencuentro en pantalla entre Meryl Streep y Anne Hathaway.

Completan esta vertiente títulos de diversa índole como la sátira argentina 'Homo Argentum' o la reconstrucción histórica de 'Nuremberg', protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek. El cine en versión original mantendrá un hueco destacado con títulos aclamados por la crítica: la brasileña El sendero azul, que plantea un reflexivo espejo intergeneracional; la estadounidense Rebuilding, de Max Walker; la magistral obra francesa Les musiciens; o la adaptación de la cinta japonesa Pálida luz en las colinas.

La comedia y los grandes nombres de la cinematografía española también tendrán un peso clave. Películas como 'Altas capacidades', de Víctor García León, aportarán la nota de humor, mientras que Amarga Navidad rinde homenaje al universo creativo de Pedro Almodóvar.

El espectador podrá disfrutar además de extraordinarias interpretaciones, entre las que destacan Carmen Machi en Los justos, Luis Tosar en 'Golpes', cinta del director sevillano Rafael Cobos que utiliza la capital andaluza como escenario principal, Isabel Coixet con 'Tres adioses', o Carmen Maura con un brillante papel en 'Calle Málaga'.

Otro de los títulos de interés es 'Viaje al país de los blancos', donde se visualiza la vida de los migrantes al llegar a sus destinos. Mención especial merece la proyección de Te protegerán mis alas, dirigida por Antonio Cuadri. La cinta narra la labor humanitaria de misioneros en diversos puntos de África, capaces de llevar esperanza a entornos extremadamente vulnerables.

Para la Diputación de Sevilla esta proyección entraña un valor humano muy significativo, dada su vinculación activa con proyectos de cooperación que llevan a cabo estos mismos misioneros.

Sesión única diaria y ajuste de horario a mediados de agosto La organización recuerda al público que hasta el próximo 14 de agosto el inicio de las proyecciones será a las 22:15 h. A partir del 15 de agosto y hasta el cierre del ciclo el 7 de septiembre, las sesiones se adelantarán 15 minutos, comenzando a las 22:00 h.

Un compromiso renovado con la cultura y los valores sociales Además de ofrecer un espacio acogedor, el Cine de Verano en el Patio de la Diputación cuenta con un equipamiento de imagen y sonido de última generación para garantizar las mejores condiciones de proyección. Con esta iniciativa, el Área de Cultura y Ciudadanía reafirma la apuesta de la institución por acercar el cine de calidad a la ciudadanía en un enclave perfecto. El Cine de Verano en el Patio destaca, asimismo, por su trasfondo ético y social, patente en una selección de películas que abordan asuntos como la temática LGTBIQ+, la defensa de los Derechos

Humanos, la erradicación de la violencia de género, la pederastia o la lucha contra la xenofobia. Una cita ineludible que, un año más, vuelve a contar con el respaldo masivo de los espectadores.