El Circuito Provincial de Cicloturista BTT arranca este domingo en La Campana (Sevilla) con 200 participantes previstos

El Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas BTT 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio Técnico de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, pone en marcha el Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas BTT 2026, que arranca este domingo, 19 de abril, con una primera jornada en la localidad sevillana de La Campana, en la que está prevista la participación de unas 200 personas.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, el recorrido, de aproximadamente 39 kilómetros, tendrá inicio y final en la Caseta Municipal de La Campana. El itinerario discurrirá por las calles Cataluña, Molino y Convento, así como por la plaza del Pilar, la calle Larga, la plaza de Andalucía y la calle Lora.

Posteriormente, la ruta continuará por los alrededores del municipio, atravesando el Polígono Industrial Los Emprendedores, el Camino de la Megía y diversos enclaves rurales como los cortijos Guadalora, El Zapillo, La Cigüeña --donde se ubicará el punto de avituallamiento--, Tres Vigas y La Atalaya. También se recorrerán los puntos kilométricos 19 y 19,300 de la carretera A-3150, además de zonas como El Montecillo y el camino de servicio de la autovía, para concluir en la rotonda de la A-3150.

La actividad dará comienzo a las 10,00 horas y se prolongará hasta las 13,30 horas, finalizando con una comida de convivencia que se celebrará en la propia Caseta Municipal.

El Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas BTT tiene como objetivo fomentar el ocio activo en el ámbito familiar, promoviendo el conocimiento y la puesta en valor de los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos de cada localidad constituida como sede, cuyos ayuntamientos colaboran con la Diputación en su realización, colaboración a la que se suma también la Federación Andaluza de Ciclismo-Sevilla.

Es una actividad deportiva que se plantea desde el punto de vista de la participación más que de la competición y, en los últimos años, ha experimentado "un crecimiento significativo en las inscripciones", ha segurado la Diputación. En esta línea, los participantes en al menos seis de las diez jornadas, reciben como reconocimiento un maillot personalizado del Circuito.

Pueden inscribirse, de manera gratuita, las personas nacidas en el año 2011 o en años anteriores a éste, sin restricciones por ninguna circunstancia personal o social. La bicicleta utilizada para la realización de las rutas será de tipo montaña (BTT o mountain bike) exclusivamente, al ser las indicadas para recorridos todoterreno. Además, es obligatorio el uso de casco protector homologado durante toda la jornada.

DIEZ MARCHAS CICLOTURISTAS POR CAMINOS Y SENDEROS

El Circuito está compuesto por diez marchas cicloturistas que se desarrollarán por caminos y senderos aptos para bicicletas todoterreno, en distintas zonas de la provincia de Sevilla, tomando como referencia el municipio sede de cada prueba.

El cronograma de las jornadas se inicia este domingo en La Campana y continúa con el siguiente calendario: 10 de mayo, Bollullos de la Mitación; 24 de mayo, Arahal; 31 de mayo, Alcolea del Río; 14 de junio, El Cuervo; 6 de septiembre, Gilena; 13 de septiembre, Cañada Rosal; 20 de septiembre, Marinaleda; 4 de octubre, Cazalla de la Sierra, y 18 de octubre, El Castillo de las Guardas.

Son jornadas con hora de salida prevista regularmente para las 10,00 horas, en las que se comunicarán las excepciones con suficiente antelación así como las posibles suspensiones por inclemencias meteorológicas u otras causas de fuerza mayor y, en estos casos, se propondrán fechas alternativas de celebración.

Las rutas se desarrollan por espacios naturales de interés cultural y paisajístico, con salida y llegada situadas en casco urbano del municipio sede, con un recorrido de dificultad tipo medio-bajo, con distancias de entre 30 y 40 kilómetros y sin tramos libres de carácter competitivo. Todas las jornadas tienen establecidos en los trazados puntos de reagrupamiento y avituallamiento sólido y líquido para los participantes.

El Circuito cuenta en cada una de las jornadas con la prestación de servicios médico-sanitarios que garanticen la protección de los deportistas, que estarán cubiertos por un seguro de accidentes promovido por la Diputación, que presta también cobertura a todo el persona implicado en la realización de la actividad.