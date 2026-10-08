Cirktber continua su ruta por la provincia de Sevilla con 9 nuevas funciones de circo contemporáneo hasta el domingo

Imagen del espectáculo 'Jaleo, el grito de Lorca', de Lapso Producciones - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las artes circenses continuarán recorriendo la provincia de Sevilla de la mano de Cirktober, la iniciativa cultural de la Diputación de Sevilla que celebra este año su tercera edición con una programación que llegará a 40 municipios de la provincia de la mano de 13 compañías nacionales e internacionales.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, desde este jueves y hasta el domingo, el festival ofrecerá nueve funciones que llevarán diferentes lenguajes y propuestas del circo contemporáneo a plazas, teatros y espacios culturales de once localidades sevillanas: Bollullos de la Mitación, La Puebla de Cazalla, El Saucejo, Dos Hermanas, La Rinconada, Herrera, Los Corrales, Arahal, Las Cabezas de San Juan, Marinaleda y Salteras.

De esta manera, Cirktber combinará espectáculos y talleres dirigidos a públicos de todas las edades y presta especial atención a aquellos municipios con menor infraestructura cultural con el objetivo de acercar la cultura al conjunto del territorio y facilitar el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas, entendiendo la cultura como un derecho y como una herramienta de vertebración territorial.

Junto a esta apuesta por la descentralización de la oferta cultural, el festival ha incorporado entre sus líneas de trabajo la visibilización del talento y del trabajo de las profesionales de las artes circenses, desde la creación artística y la interpretación hasta la dirección y la producción.

Asimismo, otro de los ejes tratados ha sido la igualdad, una idea que también se refleja en el cartel de esta edición, firmado por Daniel Diosdado.

CLOWN, MALABARES Y EL UNIVERSO DE LORCA

La ruta de Cirktober se reanudará este jueves en la Casa de la Cultura de Bollullos de la Mitación, donde Lolo Fernández & Cía presentará a las 21,00 horas 'Intrusos', espectáculo de clown contemporáneo en el que propondrá una disparatada situación en la que una función de teatro clásico se ve completamente alterada por la irrupción de tres personajes que se infiltran entre el público y terminan apoderándose del escenario.

A partir de ahí, el espectáculo jugará con los códigos teatrales, el humor y la improvisación para convertir la representación prevista en una inesperada y divertida función. El viernes 9, el mismo espectáculo llegará al Centro Cultural Biblioteca de Montequinto de Dos Hermanas, a las 20,00 horas.

Ese mismo día, Edu Manazas presentará 'Meraki' en la Plaza de la Constitución de El Saucejo, a las 19,00 horas; una propuesta que gira en torno a la creatividad, la pasión y el paso del tiempo, conceptos que el artista explora a través de una personal combinación de malabares, danza y movimiento.

También el viernes tendrá lugar uno de los momentos destacados de esta programación, con el estreno de 'Jaleo, el grito de Lorca', de Lapso Producciones, en el Centro Cultural de la Villa de La Rinconada, a las 20,00 horas, en la que la compañía sevillana se acercará al universo de Federico García Lorca a través de un ritual escénico en el que circo, música y poesía dialogarán con su imaginario simbólico y emocional desde una perspectiva contemporánea.

'Jaleo, el grito de Lorca', que es una de las primeras coproducciones respaldadas por Cirktober dentro de su apuesta por el tejido profesional de las artes circenses andaluzas, plantea un viaje poético-musical que reivindica el valor de la cultura y busca hacer surgir de cada hoja de papel un poema, un número de circo y una canción.

Igualmente, el sábado 10, 'Meraki' continuará su recorrido y llegará a la Plaza Diamantino García Acosta de Los Corrales a las 18,30 horas, mientras que Lolo Fernández & Cía ofrecerá una nueva función de 'Intrusos' en el Teatro Municipal Ciudad de las Cabezas de San Juan, a las 20,30 horas, de igual manera que Lapso Producciones llevará 'Jaleo, el grito de Lorca' al Teatro Municipal de Arahal, también a las 20,30 horas.

La programación de este tramo del festival concluirá el domingo 11 de octubre con dos nuevas propuestas llevadas por Edu Manazas, que presentará 'Meraki' en la Casa de la Cultura Juan Manuel Sánchez Gordillo de Marinaleda, a las 12,00 horas, mientras que Lapso Producciones ofrecerá otra función de 'Jaleo, el grito de Lorca' en el Teatro Municipal de Salteras, también a las 12,00 horas.

La programación de Cirktober se completará con los talleres de circo de La Tregua Cultura, con una especial orientación hacia la población escolar, que estos días se celebrarán en La Puebla de Cazalla (viernes 9 a las 18,30 horas), en Herrera (sábado 10 a las 11,00 horas) y en El Saucejo (sábado 10 a las 17,00 horas).

Estas actividades acercarán a niños a las técnicas y lenguajes circenses desde una perspectiva práctica y pedagógica, favoreciendo el descubrimiento, la participación y el contacto directo con las artes escénicas.

EL CIRCO COMO HERRAMIENTA PARA VERTEBRAR EL TERRITORIO

Hasta el próximo 25 de octubre, Cirktober continuará extendiendo su programación por 40 localidades de la provincia de Sevilla, desde Alcalá del Río, Arahal o Aznalcázar hasta Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal.

El festival reunirá en esta tercera edición las propuestas de Siroco Cía., El Hombre Globo, Lolo Fernández & Cía., Edu Manazas, Lapso Producciones, Truca Circus, Eva Escudier, La Belle École, Federico Menini, La Churry, Nacho Flores, Zirkozaurre y La Tregua Cultura, configurando un recorrido por diferentes lenguajes y formas de entender las artes circenses contemporáneas.

La distribución de la programación responde, además, a criterios de sostenibilidad vinculados a la Agenda 2030. Para ello, las funciones de cada compañía se han concentrado en municipios próximos geográficamente y en jornadas consecutivas, una planificación que permite racionalizar los desplazamientos, optimizar recursos y reducir el impacto derivado del transporte y el alojamiento.

Así, la propia organización de Cirktober contribuye a un modelo cultural más sostenible, que busca hacer llegar el circo a municipios con menor infraestructura cultural sin generar desplazamientos innecesarios para las compañías.

El festival ha incorporado también una clara apuesta por la accesibilidad de la programación, con una mayoría de propuestas de carácter gratuito y precios reducidos en las funciones que se desarrollan en sala, facilitando que públicos de toda la provincia puedan disfrutar de una programación circense de calidad con independencia de su lugar de residencia.