El concurso 'Archivo Hispalense' de Diputación de Sevilla cierra convocatoria con 14 obras originales entregadas

Archivo - Sevilla.-DipuSevilla.-El Área de Cultura de Diputación convoca el premio de monografías 'Nuestra América' de 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha certificado el cierre del plazo de presentación de trabajos para la presente edición del concurso de monografías 'Archivo Hispalense'. En total, se han recibido 14 propuestas que aspiran a alzarse con los galardones de este prestigioso certamen.

Por modalidades, la sección de Historia lidera la participación con un total de nueve trabajos presentados, seguida por la sección de Arte con tres propuestas, y la de Ciencias Sociales con dos obras presentadas. Este balance refleja el constante interés de los investigadores y la gran diversidad temática de los estudios aportados, informa en un comunicado.

Cabe recordar que el concurso respalda económicamente a los autores con un primer premio de 5.000 euros y un accésit de 3.000 euros por cada una de las categorías, incluyendo, además, la publicación de las obras ganadoras. Actualmente, la organización del Servicio de Publicaciones se encuentra inmersa en el proceso de revisión de toda la documentación recibida, con el fin de comprobar que los trabajos cumplen estrictamente con los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria antes de ser entregados al jurado.

Además, se debe nombrar un jurado, designado 'ad hoc', cuya composición se adecuará a las temáticas de los trabajos presentados, con el fin de garantizar una valoración especializada, objetiva y acorde con las distintas áreas de conocimiento objeto del concurso.

CONVOCATORIA ABIERTA DE 'NUESTRA AMÉRICA'

Por otra parte, desde el Área de Cultura y Ciudadanía se recuerda que permanece abierto el plazo de inscripción para el concurso de monografías 'Nuestra América', cuya fecha límite de recepción de originales expira el próximo viernes 4 de septiembre.

Esta iniciativa, desarrollada en estrecha colaboración con la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene como objetivo primordial el impulso de la investigación científica en las áreas de Historia, Literatura o Arte vinculadas al continente americano, relacionadas con aquello países o zonas que hayan estado vinculados en algún momento con España y especialmente con Andalucía.

Los investigadores interesados aún están a tiempo de remitir sus trabajos conforme a las bases del certamen, el cual cuenta con una dotación económica de 4.500 euros para la obra ganadora y de 2.000 euros para el accésit. Con todo ello, la Diputación de Sevilla anima a la comunidad investigadora a aprovechar estas últimas semanas para participar en la convocatoria de 'Nuestra América'.

Al tiempo, el ente provincial agradece de antemano la excelente acogida y la calidad de los proyectos que año tras año enriquecen el patrimonio cultural y científico de la provincia gracias a proyectos como 'Archivo Hispalense' y 'Nuestra América'.