El Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla se refuerza con 12 profesionales

Imagen de recurso relacionada con la incorporación de bomberos al Consorcio Provincial. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla refuerza su plantilla con 12 nuevos profesionales, que se han incorporado al servicio mediante nombramiento por acumulación de tareas. Se trata de un refuerzo de carácter interino, mientras se resuelven los dos procesos selectivos que actualmente hay en marcha, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020-2021.

Estos procesos supondrán la incorporación de 14 y 34 profesionales, respectivamente, como personal funcionario de nuevo ingreso. Asimismo, hay abierto un proceso de negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio, con el objetivo de su adaptación a la normativa autonómica en materia de emergencias y que, una vez resuelto, permitirá impulsar las primeras ofertas públicas de empleo gestionadas directamente por el ente, informa en una nota de prensa.

El vicepresidente del Consorcio y diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha dado la bienvenida a los nuevos efectivos, entre ellos una bombera. Con ellos, serán unos 230 el número de profesionales que dependan directamente del Consorcio, a los que se suman los que aún dependen de los ayuntamientos.

Domínguez ha recordado a los recién llegados que el Consorcio está aún "en construcción", porque se creó hace poco tiempo. Pero ha puesto en valor el esfuerzo que se está haciendo, con un aumento del presupuesto de 23 millones de euros en 2023 a cerca de 40 este año. Ese esfuerzo se plasma también en la adquisición de nuevos equipos y vehículos y en las mejoras administrativas.