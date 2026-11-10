El Consorcio provincial de Bomberos de Sevilla refuerza las dotaciones de guardia ante la llegada de la borrasca Charles

Archivo - Efectivos del Consorcio de Bomberos de Sevilla. - CONSORCIO DE BOMBEROS - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Provincia de Sevilla ha adoptado, con carácter preventivo, medidas extraordinarias de refuerzo de las dotaciones de guardia en los parques de bomberos de la provincia ante la llegada de la borrasca de alto impacto denominada Charles.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, de acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé un episodio de meteorología adversa que afectará a la provincia durante los días 10 y 11 de noviembre, cuyos efectos podría prolongarse también a la jornada del jueves 12.

El objetivo principal de este dispositivo será incrementar la capacidad de respuesta, garantizar la cobertura territorial y facilitar la realización de dos salidas simultáneas desde los parques que dispongan de la dotación necesaria, evitando que la atención de una primera emergencia impida responder a nuevos requerimientos.

En materia de personal, se ha dispuesto la ampliación hasta un mínimo de cuatro bomberos por dotación en parques con tres efectivos de guardia, mientras en el resto, se ha establecido una dotación de seis efectivos, con el objetivo de posibilitar una doble salida operativa.

En esta línea, el Parque de Mairena del Aljarafe contará con una dotación reforzada de siete efectivos, atendiendo a las necesidades operativas previstas.

Estas medidas pretenden mejorar los tiempos de respuesta y permitir la atención simultánea de diferentes incidencias, especialmente ante situaciones que puedan requerir numerosas intervenciones en un periodo reducido.

REVISIÓN PREVENTIVA DE MATERIALES Y EQUIPOS

De manera complementaria, se han dado instrucciones a los diferentes parques para que intensifiquen las comprobaciones de disponibilidad y funcionamiento del material de intervención.

Se ha prestado especial atención a material de rescate y salvamento; de saneamiento, para actuaciones sobre elementos constructivos, árboles, ramas y otros objetos; y de equipos de bombeo y achique, comprobando su disponibilidad, funcionamiento y condiciones de utilización.

REFUERZO DE MANDOS Y SEGUIMIENTO DESDE EL CECOP

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio asumirá el seguimiento permanente de la evolución de la borrasca y de las incidencias que puedan producirse en el conjunto de la provincia.

Desde esta sala se realizará la monitorización de la situación meteorológica, los avisos oficiales, las emergencias registradas y la disponibilidad de los recursos operativos, manteniendo una visión global del dispositivo provincial.

Con objeto de reforzar la coordinación y la capacidad de decisión ante posibles situaciones de especial complejidad, se ha dispuesto igualmente incrementar la presencia de mandos de guardia, reforzando la estructura de supervisión y coordinación operativa, reforzando la sala CECOP con cuatro operadores/as, a fin de atender, registrar y coordinar el posible incremento de avisos y emergencias.

Así, el Cecop centralizará el seguimiento de las incidencias y la situación operativa de los parques, coordinando la movilización y redistribución de los recursos que puedan resultar necesarios.

SITUACIÓN METEOROLÓGICA Y EVOLUCIÓN PREVISTA

Las previsiones meteorológicas han señalado que el miércoles 11 de noviembre será, previsiblemente, la jornada de mayor incidencia, con precipitaciones generalizadas, que podrán ser localmente intensas y persistentes, acompañadas de fuertes rachas de viento de componente suroeste.

En este contexto, la situación presentará especial relevancia en la Sierra Norte, donde se prevén acumulaciones importantes de precipitación, sin descartar incidencias en el resto del territorio provincial, además de que las rachas de viento podrían alcanzar valores próximos a los 90 km/h en determinadas zonas.

Ante la previsión de lluvias y fuertes rachas de viento, el CPEIS recomienda extremar las precauciones para prevenir accidentes, de manera que se ha aconsejado no atravesar zonas inundadas ni cauces, evitar estacionar en zonas inundables, revisar desagües, canalones y terrazas y extremar la precaución al volante, evitando desplazamientos innecesarios.

Ante el viento, es importante retirar o asegurar los objetos de terrazas y balcones, cerrar puertas, ventanas y persianas, moderar la velocidad al circular, especialmente en motos y vehículos de movilidad personal (VMP), y evitar transitar o aparcar bajo árboles, cornisas o andamios.

También se ha recomendado suspender las actividades al aire libre si las condiciones no son seguras, así como se ha recomendado mantenerse informado a través de los canales oficiales de Aemet, Protección Civil y Emergencias 112 Andalucía, a los que han invitado a avisar "ante cualquier emergencia".