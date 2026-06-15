Convocados los II Premios Oleoturismo España para reconocer y mejorar iniciativas de oleoturismo

Premios Oleoturismo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), de la que forman parte 122 entidades locales, 17 consejos reguladores de denominación de origen y 11 diputaciones, entre ellas la de Sevilla, ha convocado la segunda edición de los II Premios Oleoturismo España, con el objetivo de reconocer, impulsar y visibilizar las mejores iniciativas, proyectos y experiencias vinculadas al oleoturismo en nuestro país.

Así lo ha expresado la institución provincial en una nota de prensa, misma vez que ha detallado que el plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 10 de julio de 2026. Estos premios quieren "poner en valor el trabajo de empresas, entidades y profesionales que contribuyen a transformar la cultura del olivo, el aceite de oliva virgen extra y la aceituna de mesa en experiencias turísticas de calidad, sostenibles, auténticas y conectadas con el territorio".

En esta segunda edición, los premios amplían y especializan sus categorías. Entre ellos se encuentran el premio a la mejor almazara visitable, a la mejor oferta gastronómica con AOVE, al mejor alojamiento temático, a la mejor experiencia de oleoturismo integral, a la mejor iniciativa sostenible en oleoturismo o Premio a la mejor iniciativa innovadora en oleoturismo, entre otros.

Podrán participar de forma gratuita las empresas y entidades vinculadas al oleoturismo que forman parte de la red de Oleoturismo España. También podrán presentar candidatura aquellas que se incorporen a la red antes de la fecha límite de presentación de solicitudes.

La convocatoria está abierta a almazaras visitables, alojamientos especializados, restaurantes, gastrobares, agencias receptivas, oleotecas, museos y centros de interpretación, empresas de actividades, centros de bienestar y oleoterapia, artesanos del olivo, industrias de aderezo o entamado de aceitunas, espacios temáticos para eventos, oficinas de información turística, empresas del sector primario y otras entidades vinculadas a la cultura del olivo.