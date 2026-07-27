Deputación de Sevilla refuerza el control de mosquitos en los entornos de municipios en alerta por Virus del Nilo

Archivo - Imagen de Archivo de labores de muestreo de larvas de mosquitos en la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha reforzado las actuaciones del plan de vigilancia y control integral de vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO) en los entornos periurbanos de los municipios de la comarca de especial seguimiento que, desde el pasado viernes, han sido declarados en situación de alerta por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, o han visto prorrogada la situación, por la confirmación de casos leves de fiebre del Nilo Occidental en humanos, o por la circulación del virus en mosquitos capturados cerca de zonas habitadas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, los equipos de la Diputación han intensificado la vigilancia entomológica para la localización de posibles focos de cría de larvas y han programado nuevos tratamientos de control de mosquitos adultos en los entornos periurbanos de las localidades afectadas, adaptando las actuaciones a la evolución de cada municipio y a la información proporcionada por la red de vigilancia.

De esta manera, en La Puebla del Río, donde la situación de alerta se amplió tras la notificación de dos casos leves en humanos el pasado 23 de junio, ya se habían reforzado previamente las labores de vigilancia y los tratamientos adulticidas terrestres, a la vez que se han programado nuevas aplicaciones con carácter periódico mientras permanezca la situación de alerta. Tras esta nueva información, La Puebla ve ampliado su periodo de alerta hasta el próximo 13 de agosto.

Por su parte, en Coria del Río, donde la Junta ha confirmado un caso leve en humanos el pasado 24 de junio, la Diputación ya había reforzado tanto los trabajos de vigilancia y localización de focos de larvas, como los de control de mosquitos adultos. La localidad recibió el primer tratamiento adulticida periurbano el día 30 de junio, y posteriormente, el día 15 de julio, antes incluso de la declaración de zona en alerta. Para el próximo miércoles se han planificado nuevas laborales adulticidas nocturnas, que se realizarán en un área de 1,5 kilómetros alrededor del pueblo, utilizando vehículos terrestres equipados con cañones nebulizadores.

De igual manera, Coria del Río, que ya se encontraba en situación de alerta tras la detección inicial del virus en una muestra de mosquitos el 16 de julio, mantendrá su estado siempre que no se observen nuevos indicios de circulación viral, en cuyo caso la medida podría extenderse nuevamente.

Mientras, en Bollullos de la Mitación, declarado recientemente área en alerta por la detección de circulación del virus en mosquitos capturados en trampas situadas cerca de zonas habitadas, la Diputación de Sevilla ha intensificado las medidas de vigilancia y control vectorial en el entorno periurbano.

Como parte de las actuaciones, ya se han ejecutado tratamientos adulticidas en las inmediaciones de la Ermita de Nuestra Señora de Cuatrovitas, abarcando una superficie de 0,4 hectáreas en dos polígonos que incluyen los accesos, la zona de aparcamientos y otros espacios colindantes. Estos trabajos fueron ejecutados los días 30 de junio y 8 y 21 de julio.

INSPECCIONES LARVARIAS

De forma paralela, se han reforzado las inspecciones larvarias, constatando que cuatro puntos del entorno se encontraban secos en la revisión del lunes 6 de julio, mientras que en un punto de interés con agua en el arroyo estacional de La Cañada de la Norieta no se detectó presencia de larvas el pasado 20 de julio, por lo que no requirió tratamiento.

Bollullos de la Mitación mantendrá su actual situación de área en alerta hasta el 21 de agosto, si no se registran nuevas evidencias de circulación del virus en las próximas semanas. Estas actuaciones se desarrollan dentro del dispositivo de vigilancia y control que la Diputación mantiene activo para reducir la presencia de mosquitos vectores en las zonas periurbanas de la comarca de especial seguimiento y se adaptarán de forma continua a la evolución de la circulación del virus y a los resultados obtenidos en las labores de vigilancia.

Asimismo, la Diputación tiene encomendadas las actuaciones de vigilancia y control en los entornos periurbanos --hasta 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos urbanos principales, secundarios y diseminados-- de los 15 municipios incluidos en la comarca de especial seguimiento establecida por la Junta de Andalucía.

El operativo, se desarrolla en permanente coordinación con la Junta, como competente en materia de Salud Pública; los ayuntamientos, encargados del control y el tratamiento en el interior de los respectivos cascos urbanos; y los expertos de la Estación Biológica de Doñana para adecuar las medidas de vigilancia y tratamiento a la evolución de la situación.

En contexto, la pasada semana la institución provincial acogió una reunión técnica con todas las administraciones implicadas y los técnicos de Tragasatec, empresa con la que la Diputación ejecuta el plan integral que ha puesto en marcha, para compartir información, analizar la evolución de la campaña y adaptar las actuaciones al adelanto del ciclo biológico del mosquito con el objetivo de optimizar la eficacia del dispositivo.