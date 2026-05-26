Diputación acoge a una delegación de Ecuador para compartir políticas de Igualdad

Imagen de la delegación ecuatoriana de la provincia de Pichincha, en su estancia en la Diputaciíon de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla ha recibido a una delegación técnica procedente de la provincia de Pichincha (Ecuador), en el marco del proyecto 'Apoyo a las políticas públicas de empoderamiento económico de la mujer y al sector productivo cooperativismo en la provincia de Pichincha'.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, esta iniciativa internacional, financiada por la propia Diputación, "refuerza el compromiso y la solvencia" del organismo provincial en materia de cooperación e intercambio de buenas prácticas globales.

En este sentido, la comitiva ha estado integrada por personal técnico de las Direcciones de Igualdad de Género y de Desarrollo Económico y Fomento Productivo del Gobierno ecuatoriano, acompañado a su vez por una delegación del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

Asimismo, la agenda oficial ha arrancado con una recepción institucional por parte de la diputada del área, María Encarnación Fuentes, y de la directora, Elena Marín Bracho, quienes dieron la bienvenida a la delegación y destacaron el "valor estratégico de la cooperación internacional para avanzar de forma conjunta en derechos sociales y desarrollo productivo".

INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS Y PROGRAMAS DE ÉXITO

Durante estas jornadas de trabajo, los técnicos de Pichincha han mantenido diversas reuniones y visitas técnicas con el fin de conocer en profundidad las experiencias, metodologías y programas que se impulsan con éxito desde la provincia.

Además, se ha celebrado una primera mesa de trabajo junto al equipo del Servicio de Igualdad de la Diputación, un encuentro en el que se han compartido proyectos "de gran calado e impacto en el territorio sevillano".

Igualmente, la delegación de Pichincha también ha podido conocer otras áreas de la Diputación de Sevilla y ha mantenido encuentros de trabajo con el Área de Servicios Públicos Supramunicipales.

Entre las iniciativas que mayor interés han despertado en la delegación ecuatoriana se encuentran el Plan Corresponsables, la Feria Provincial de Mujeres Empresarias, así como los diferentes programas públicos orientados a promover la igualdad de oportunidades, la conciliación y el empoderamiento económico de las mujeres en el ámbito local.