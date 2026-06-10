Matan a un hombre de un disparo en la calle Balmes de Barcelona

Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre que al menos ha recibido un disparo este miércoles sobre las 10 horas en la calle Balmes de Barcelona, según confirman fuentes policiales a Europa Press.

La policía catalana ha recibido el aviso a las 9.50 horas de que había una persona muerta en la calle, cuya información han confirmado los agentes al desplazarse al lugar.

Ha sido en la confluencia de la calle Balmes con Travessera de Gràcia y la Divisió d'Investigació Criminal ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.