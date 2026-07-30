La Diputación aprueba incorporar remanentes a su presupuesto con el plan 'Sevilla de cien'

El presidente de la Diputación detalla el plan 'Sevilla de cien' a los medios de comunicación tras su aprobación en el Pleno ordinario de julio - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha cerrado este jueves, 30 de julio, el curso político antes del verano con la aprobación plenaria, con los votos favorables de tres de los cuatro grupos políticos integrantes de la Corporación --PSOE, PP y Con Andalucía--, de una modificación presupuestaria mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos del ejercicio 2026, por importe total de 75,7 millones de euros.

El objetivo es incorporar remanentes presupuestarios del 2025 al presupuesto en curso de la institución, que permitirán la mejora de infraestructuras y equipamientos en la provincia de la mano de los ayuntamientos y ofrecer oportunidades a la ciudadanía. Todo ello articulado a través del nuevo Plan 'Sevilla de cien', que el presidente Javier Fernández ha presentado, posteriormente, durante un encuentro con los medios de comunicación.

Según ha explicado en el Pleno la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, "activar parte de este remanente de tesorería de la Diputación nos permite impulsar la actividad socioeconómica, ambiental, turística y cultural de la provincia y ejecutar actuaciones que contribuyan al desarrollo, la sostenibilidad y la cohesión territorial de los municipios sevillanos, mejorando infraestructuras y la calidad de los servicios públicos y sin olvidar acciones que favorezcan la memoria democrática, la cooperación local e internacional, la protección de los consumidores y el bienestar animal".

En el Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios 2026 se aprobaba en el Pleno del pasado mes de marzo el inicio de la planificación para su formación, mediante la fijación de los criterios básicos de un programa de cooperación municipal y abriendo el período de recepción de propuestas municipales priorizadas. Con posterioridad, se ha perfilado el contenido inicial del plan a partir de las propuestas cursadas por los ayuntamientos, con sus actuaciones prioritarias.

Su cuantía económica asciende a 25 millones, destinados al apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras y equipamientos que forman parte de sus competencias. Está estructurado a través de dos líneas de inversiones. La Línea General de Inversiones, financiará con 12,5 millones las actuaciones de competencia municipal.

La Línea Específica, con un presupuesto de 12,5 millones atiende acciones de tipología diversa: obras de pavimentación de vías públicas; nueva creación o reparación/conservación de parques y jardines; señalética y mobiliario urbanos para vías, espacios o edificios públicos, y conservación y mantenimiento de instalaciones educativas cuyo uso esté cedido a la Junta y que sean actuaciones correspondientes a competencias municipales.

La Memoria de ejecución del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS) del Plan Contigo, incluye una evaluación de los resultados obtenidos tras el análisis técnico de los datos generados por el desarrollo del programa: 85 millones que han generado 570 actuaciones ejecutadas, con un patrón inversor que se ha concentrado en las infraestructuras urbanas y con un nivel de ejecución superior al 83 por ciento.

Desde el enfoque del equilibrio territorial para la distribución de los fondos, a fin de mantener a raya la despoblación en la provincia, se destaca la inversión casi del triple per cápita en aquellos municipios donde la densidad demográfica es más baja. El PCIS ha sido el motor económico en el territorio y para el tejido empresarial local y eje fundamental para localizar la riqueza en la provincia.

PROGRAMA DE VÍAS SINGULARES

Para el Programa de Vías Singulares, inserto en el Plan Contigo, se ha aprobado una línea de refuerzo financiero de 1,7 millones (de los que 1,2 corresponden a la anualidad de 2026), destinada a garantizar la finalización de los proyectos en los que la Diputación trabaja junto a los ayuntamientos, salvando así la complejidad de los mismos y la elevación de los costes de finalización de las obras.

El programa está orientado a la transformación o adecuación de vías interurbanas asfaltadas, que no son oficialmente carreteras y carecen actualmente de titulares acreditados o que estén en manos de titulares sin competencias viarias y por ello proclives a su cesión o cierre.

Igualmente, se ha aprobado la suscripción de convenios de colaboración entre la Diputación de Sevilla y un total de 49 ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para garantizar la continuidad de la asistencia técnica archivística en las localidades con menor capacidad administrativa.

En concreto, la cobertura técnica de estos profesionales llegará a los ayuntamientos de: Aguadulce, Alanís, Albaida del Aljarafe, Almadén de la Plata, Almensilla, Aznalcázar, Badolatosa, Benacazón, Burguillos, La Campana, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja del Campo, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coripe, El Coronil, Fuentes de Andalucía, El Garrobo, Gilena, Guadalcanal, Herrera, Huévar, Isla Mayor y La Luisiana.

Asimismo, forman parte de esa cobertura El Madroño, Martín de la Jara, Los Molares, Las Navas de la Concepción, Olivares, El Palmar de Troya, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, El Pedroso, Peñaflor, Pruna, El Real de la Jara, La Roda de Andalucía, El Ronquillo, Salteras, Santiponce, El Saucejo, Umbrete, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas y Villanueva de San Juan.

FONDOS FEAR

En cuanto al Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios de la provincia para el ejercicio 2026, se autoriza por el Plenario la ampliación de su dotación en un importe adicional de 33 millones. Las Bases reguladoras del Fondo ya contaban con el visto bueno del Plenario desde febrero pasado, cuando se activó con una cuantía inicial de 25,9 millones.

Una colaboración financiera de la Diputación en la que se establecen tres líneas de actuación en las modalidades de anticipos reintegrables, que no son excluyentes aunque las Bases fijaban que las entidades solicitantes establecieran su orden de prelación, y se fijaba además una cuantía máxima que cada entidad puede solicitar y que no puede exceder de los 3 millones, a fin de que se alcance una distribución equitativa entre los adjudicatarios.

Una primera línea destinada a la Financiación de inversiones, con un plazo máximo de reintegro de 110 mensualidades, que se amplía a un máximo de 220 mensualidades si el FEAR se ha solicitado para la adquisición de terrenos y bienes inmuebles. La línea 2 está destinada a la Sustitución de operaciones de crédito a largo plazo, con un plazo máximo de reintegro equivalente a la vida media de la operación a refinanciar, en caso de sustitución colectiva, o al periodo pendiente de amortización de la operación a refinanciar, si la sustitución fuese individual, en ambos casos, expresado en mensualidades.

Por último, la Línea 3 tiene como objetivo la atención de las Necesidades transitorias de Tesorería, para las que se establece un plazo máximo de devolución de 11 meses por parte de las entidades.

Por último, en este Pleno ha tomado posesión de su cargo como diputada provincial del Grupo Socialista Inmaculada Muñoz Carvajal, concejala socialista del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en sustitución de Marta Alonso Lappi, parlamentaria andaluza tras las últimas elecciones autonómicas, y ha causado baja la diputada provincial del Grupo Popular, Sandra González García, que se ha incorporado como diputada en el Parlamento de Andalucía igualmente tras las pasadas elecciones de la Comunidad Autónoma.