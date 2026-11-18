El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, visita 'InproInnova 2026' en el Pabellón de la Navegación y porta un robot entre sus brazos - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha asistido este miércoles a la apertura de InproInnova 2026, la XIII Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías que organiza Inpro y que puede visitarse hasta las 19,30 horas en el Pabellón de la Navegación. En esta edición, cobra protagonismo la incorporación a la gestión pública de los nuevos desafíos que plantea la Inteligencia Artificial.

La feria reúne a empresas tecnológicas, startups, universidades y administraciones públicas para compartir experiencias y conocer soluciones innovadoras, con una programación que aborda especialmente los retos de la Inteligencia Artificial, su aplicación a la gestión pública, la ciberseguridad, la gobernanza tecnológica y el uso de herramientas digitales en los destinos turísticos, detalla la Diputación en un comunicado.

En el acto inaugural, conducido por la periodista Alejandra Cosgaya, el presidente ha defendido que la IA debe tener como principal finalidad "mejorar los servicios públicos y hacer más fácil la relación de los ciudadanos con sus ayuntamientos". En este sentido, ha subrayado la oportunidad que representa esta tecnología para Sevilla, por su capacidad para generar soluciones propias, impulsar el tejido empresarial y crear empleo de calidad, pero también la responsabilidad de las administraciones de garantizar una implantación segura, con transparencia, supervisión humana y protección de los datos y derechos de la ciudadanía.

Fernández ha incidido asimismo en la necesidad de que la transformación digital llegue a todos los municipios y no genere nuevas desigualdades territoriales. "No podemos permitir que el código postal de una persona determine sus oportunidades de acceso a la tecnología", ha afirmado, destacando el papel de la Diputación, a través de Inpro, para facilitar a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño, herramientas y servicios tecnológicos que difícilmente podrían asumir por sí solos.

El presidente ha señalado que el éxito de esta transformación no estará únicamente en disponer de la IA más avanzada, sino en "conseguir que sus beneficios lleguen a todos, sin dejar a nadie atrás". Durante su visita, Fernández ha recorrido la zona expositiva y ha saludado a representantes de las empresas, startups y entidades participantes.

Con el lema 'Sevilla, territorio inteligente', la feria cuenta con una superficie expositiva de 1.300 metros cuadrados y más de 40 expositores, entre empresas tecnológicas, startups sevillanas y entidades como el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y OnTech Innovation, principal asociación empresarial y patronal del sector, junto a las universidades públicas sevillanas y otros representantes del ecosistema de innovación.

A esta zona expositiva se suma una agenda de conferencias, mesas de debate, presentaciones de proyectos y talleres, distribuidos en cinco espacios diferenciados. Una programación que permite conocer y analizar los cambios que la tecnología está introduciendo en la Administración y en la prestación de los servicios públicos.

LA IA Y SU INCORPORACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

InproInnova 2026 pone el foco en los nuevos desafíos que plantea la IA y su incorporación a la gestión pública. El objetivo es abordar tanto las posibilidades que ofrecen estas herramientas como las responsabilidades y garantías que deben acompañar su implantación, siempre desde la perspectiva del interés general.

Así, se analizará la IA como herramienta para automatizar tareas y agilizar procedimientos administrativos, pero también la estrategia europea y el marco normativo que se está desarrollando para regular su utilización. Otro de los aspectos centrales será la gobernanza de la inteligencia artificial y el papel que deben asumir las administraciones públicas en su implantación, estableciendo criterios éticos, profesionales y de responsabilidad pública.

Otro bloque temático importante estará dedicado a la aplicación de herramientas tecnológicas a la gestión y promoción de los destinos turísticos, con experiencias de los proyectos que se están desarrollando en varias comarcas de Sevilla con el apoyo de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas.

LOS MUNICIPIOS, PROTAGONISTAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

InproInnova vuelve a ofrecer un espacio específico a los ayuntamientos para presentar sus proyectos y compartir experiencias de innovación. Se trata de mostrar aplicaciones concretas de la tecnología en la gestión local, muchas de ellas ya incorporadas al funcionamiento cotidiano de las entidades locales, y facilitar el intercambio de soluciones que puedan servir de referencia a otros municipios.

La feria presta también atención al conocimiento que se genera en las universidades públicas sevillanas y a su conexión con el tejido empresarial. La Hispalense y la Pablo de Olavide participan con sus grupos de investigación y proyectos tecnológicos, a través de espacios universitarios y formatos como 'Pitch Universidades' y 'Talent Talks'.

TALENTO JOVEN Y 'STARTUPS'

La formación tiene igualmente un espacio propio con la jornada 'Explorando el Futuro Digital: IA, ética y responsabilidad para Jóvenes Talentos', dirigida especialmente a estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior de las familias tecnológicas. Con la colaboración de técnicos de los Puntos Vuela, se desarrollarán dos talleres, con dos turnos cada uno: 'Programando con IA en Local' y 'Mejora tus estudios con NotebookLM'.

La 'Zona Startup' dará visibilidad, por segundo año consecutivo, a once empresas emergentes y sus propuestas tecnológicas, favoreciendo su contacto con administraciones, empresas y profesionales del sector. Junto a ellas, las compañías expositoras presentarán soluciones relacionadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la automatización y la gestión inteligente del territorio.

Para ampliar la difusión de los contenidos de la feria y acercar las experiencias de sus protagonistas a quienes no puedan asistir presencialmente, Inpro vuelve a apostar por formatos audiovisuales como las entrevistas en directo, a través del canal de YouTube de la Diputación de Sevilla, que podrán consultarse también en diferido, y la Voice Letter o canal de pódcast de InproInnova.