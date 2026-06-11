Diputación de Sevilla aborda en unas jornadas los retos de la formación y el talento en el empleo público

Jornada en la Diputación acerca de los retos de la formación y el talento en el empleo público, con cargos públicos procedentes de toda España - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Pastor Sainz-Pardo; la subdirectora del área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla, Lourdes Romero; junto a la subdirectora adjunta de la Subdirección de Formación Local del INAP, Mercedes Valverde, han dado la bienvenida este jueves a los participantes en el XII Encuentro de los Representantes de Formación de las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas Uniprovinciales, Cabildos, Consejos Insulares y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Se trata de un cita de referencia entre los encargados de diseñar las políticas de formación de las administraciones locales de toda España, que se celebra entre este jueves y el viernes en la Fundación Cajasol, con la Diputación de Sevilla como anfitriona. Con el lema 'Construyendo el futuro del empleo público', en la misma se remarca la importancia de la formación en las administraciones públicas no solo como un derecho de las personas trabajadoras, sino como una estrategia clave en un mundo cambiante para dar servicio a la ciudadanía, informa en un comunicado.

En el acto de apertura, la subdirectora del área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla ha dado las gracias a todos los asistentes y ha recordado la importancia de "establecer estrategias en cada una de nuestras administraciones para captar, retener y mantener talento y articular estrategias para su relevo", cuando sea necesario, con el objetivo de servir a la ciudadanía con la "mayor calidad".

Por su parte, el director del INAP ha subrayado que encuentros de este tipo son una oportunidad para compartir experiencias y abordar cómo dar el saldo del concepto tradicional de "ofrecer cursos" a "proporcionar una capacidad real a los empleados públicos para resolver problemas de la gente".

Asimismo, ha recordado que hay que avanzar en una "estrategia de aprendizaje basada en competencias profesionales y no solo en conocimientos", alabando el ambicioso programa de las jornadas.

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA

El encuentro ha arrancado con la presentación de la Estrategia de Aprendizaje del INAP para el periodo 2025-2028, a cargo del propio director y del equipo de la Subdirección de Formación Local, una hoja de ruta que sitúa el aprendizaje continuo y la gestión del conocimiento como elementos clave para la retención y el desarrollo del talento público.

A continuación, el especialista en planificación estratégica y desarrollo organizativo Manel Muntada ha ofrecido la ponencia 'Nuevos desafíos para la capacitación directiva', centrada en las competencias que requieren los responsables públicos para liderar organizaciones en constante transformación.

Posteriormente, la secretaria general del Ayuntamiento de Pontedeume (A Coruña), Ana Ramos Ramos, ha conducido el debate y las conclusiones de esta primera sesión de trabajo. La programación de este jueves ha proseguido con una mesa redonda dedicada al relevo generacional y la transferencia del conocimiento, uno de los grandes desafíos que afrontan actualmente las administraciones.

Moderada por la propia Lourdes Romero Alonso, ha contado con las aportaciones de Enrique Usoz, exjefe de sección de Formación de la Diputación de Almería; Ricardo Rojo, jefe de Unidad de Formación de la Diputación de Málaga; y Rafaela Chounavelle, jefa de sección de Formación de la Diputación de Córdoba.

MODELOS DE ADMINISTRACIÓN MÁS ABIERTOS

La jornada del viernes estará centrada en el impulso de modelos de administración más abiertos, transparentes e innovadores. Ana Ramos abrirá la sesión con una ponencia sobre la importancia de orientar la formación hacia el Gobierno Abierto y los cambios que traerá consigo la futura Ley de Administración Abierta.

Posteriormente, se celebrará una mesa de trabajo dedicada al análisis de los resultados de la encuesta realizada entre las diputaciones participantes, así como al estudio de propuestas de mejora y del Programa de Formación Descentralizada del INAP.

En ella intervendrán Enrique Usoz Chaparro; Francisco Javier Pérez Molina, jefe de sección de Formación de la Diputación de Sevilla; Isabel Jiménez, jefa de servicio de Personal de la Diputación de Sevilla; Mercedes Valverde; e Irene Perela, jefa de sección de la Subdirección de Formación Local del INAP.

El encuentro reservará también un espacio destacado para el intercambio de buenas prácticas entre administraciones provinciales. Así, la Diputación de Barcelona presentará, de la mano de Enric Herranz, su modelo integral de desarrollo profesional, basado en nuevas metodologías de aprendizaje, gobernanza del conocimiento e innovación organizativa.

Por su parte, la Diputación de Valencia expondrá diferentes iniciativas para acercar los servicios públicos a la ciudadanía y mejorar su relación con la Administración. Emilio Pérez Giménez presentará el proyecto DIVALComunica, mientras que Elena Agustí y Ana B. Bautista compartirán distintas experiencias relacionadas con la mejora de los entornos virtuales de aprendizaje, los sistemas de seguimiento del alumnado y la incorporación de nuevas materias como la alfabetización en inteligencia artificial.

Finalmente, Francisco Colet, de la Diputación de Valladolid, dará a conocer el Plan Estratégico de Recursos Humanos de esta institución, una iniciativa orientada a fortalecer la transferencia del conocimiento, favorecer el relevo generacional y aprovechar el valor de la experiencia acumulada por los profesionales del sector público.

Las jornadas concluirán con una sesión de trabajo destinada a definir los temas de interés que marcarán la agenda de futuros encuentros y con la clausura oficial a cargo del INAP y de la Diputación de Sevilla.