Diputación de Sevilla abre la convocatoria de otra edición del Certamen de Cortos de la Provincia

Rodríguez Hans, en el centro, en la presentación de la décima edición del Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, ha puesto en marcha la décima edición del Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla, una iniciativa que vuelve a apostar por el cine como herramienta de promoción turística del territorio, con el talento y la creatividad del sector audiovisual.

En la presentación de esta nueva edición han participado Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de la sociedad provincial, y representantes de destacadas entidades del audiovisual andaluz, como Lourdes Palacios, de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan); Agus Jiménez, en representación de la Asociación Andaluza de Productoras de Cine (ANCINE) y de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma); Remedios Malvárez, de la Academia de Cine de Andalucía; y Carlos Rosado, de Andalucía Film Commission, informa en un comunicado.

Desde su creación en 2017, el certamen ha recibido 558 obras procedentes de autores y autoras de toda España, consolidándose como una plataforma de proyección para nuevos creadores y como una iniciativa que utiliza el audiovisual para mostrar al exterior la riqueza patrimonial, cultural, paisajística y gastronómica de la provincia de Sevilla.

"En Prodetur queremos que quienes empiezan a hacer cine encuentren en la provincia de Sevilla un lugar donde crear y crecer", ha señalado Rodríguez Hans. "Nos gusta pensar que, además de contar una historia, cada obra enseña un pueblo, un paisaje, un rincón o una tradición que puede despertar las ganas de venir a conocerlo", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "ese es el valor que tiene este proyecto y por eso seguimos apostando por él diez ediciones después".

BASES Y PREMIOS DEL CERTAMEN

Al respecto, pueden participar en la convocatoria las personas mayores de edad residentes en España; los cortometrajes presentados deberán estar rodados en localizaciones de la provincia de Sevilla, y el plazo de presentación de trabajos finalizará el próximo 9 de noviembre de 2026. En cuanto a las bases completas, están disponibles en la página web 'www.prodetur.es'.

El jurado, compuesto por profesionales del sector, será el encargado de seleccionar las obras presentadas, atendiendo a criterios como la riqueza y singularidad de las localizaciones, su variedad geográfica, la temática, la originalidad, el valor visual y la representación artística.

El primer Premio está dotado con 1.500 euros y un bono profesional para mejorar la posproducción, valorado en 1.000 euros; el segundo, con 1.200 euros, y el tercero con 800 euros. Asimismo, se otorga un Premio Especial a la Proyección de la Provincia de Sevilla, consistente en la distribución del cortometraje en 50 festivales nacionales, cinco europeos y cinco internacionales, a cargo de la distribuidora Jóvenes Realizadores.

Este galardón podrá recaer sobre cualquiera de los trabajos finalistas, con independencia de que hayan sido reconocidos también con otro premio. Asimismo, existe un Premio Especial del Público, que se decidirá mediante la votación de los asistentes a la proyección de los cortometrajes finalistas y el Premio Especial Sevilla de Cine a la Trayectoria, destinado a reconocer a la persona o institución que haya contribuido de manera destacada a la promoción de la provincia de Sevilla a través del audiovisual.