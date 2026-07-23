Diputación de Sevilla abre el plazo de presentación de trabajos al Premio Internacional de Periodismo Chaves Nogales

Imagen de recurso del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, y la Asociación de la Prensa hispalense convocan el VI Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, en 2026, con el fin de poner en valor trabajos periodísticos en los que concurran valores profesionales y humanos de honestidad e independencia y otorgar cuatro premios en las categorías de prensa en soporte papel o digital, radio, audiovisual y fotografía en medios impresos o digitales, dotados con 6.000 euros cada uno de ellos.

Este certamen premiará aquellos trabajos que reflejen la realidad cotidiana, la esencia del periodismo que ejercía el periodista y autor sevillano. Como decía el propio Chaves Nogales, "andar y contar es mi oficio". El objetivo de este galardón es reconocer aquella información de interés para la ciudadanía, el denominado periodismo de calle, el de ver, oír y contar a la gente lo que le importa a la gente, en los que primen la calidad, la originalidad y el compromiso ético, explica en un comunicado.

En este sentido, el plazo de presentación de los trabajos, según se recoge en las Bases publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 140, comienza a contar desde este jueves 23 de julio, y estará abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

En cuanto a los pormenores más destacados de las bases de los Premios, podrán optar a los mismos, en régimen de concurrencia competitiva, los trabajos realizados, exclusivamente, por periodistas y fotoperiodistas de cualquier nacionalidad. Las personas participantes solo podrán concurrir a los premios bajo una modalidad y una única candidatura, con un trabajo original, o con una serie de trabajos originales sobre un mismo tema o una misma temática.

Los trabajos presentados no pueden haber sido premiados en otros certámenes con anterioridad al 30 de septiembre de 2026, fecha en la que finaliza el plazo de presentación de candidaturas. Podrán participar las personas autoras que presenten una información, artículo, crónica, reportaje y coberturas especiales temáticas o documental, en soporte escrito, vídeo o audio original que haya sido publicado, difundido o emitido desde el día 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026 en medios españoles o extranjeros, en soporte papel o digital, radio, televisión, plataformas de vídeo y festivales acreditados en lengua castellana.

En la modalidad de fotografía, podrán participar las personas autoras que presenten una fotografía o una serie de fotografías (limitada a un mínimo de seis y un máximo de doce imágenes sobre un mismo hecho o una misma temática, cuya elección deberá ser argumentada por el/la autor/a del trabajo) que haya sido publicada desde el día 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026 en medios de comunicación, españoles o extranjeros, en soporte papel (prensa diaria o no diaria/ revistas) o soporte digital.

Los trabajos pueden presentarse directamente por la propia persona autora o autoras, el medio que los publicó o emitió, o por terceras personas o instituciones, siempre que sean claramente identificables y que acrediten el consentimiento de los primeras.

TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Las candidaturas se presentarán de manera telemática en el Registro Electrónico Único de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, tras la cumplimentación del formulario de solicitud de la correspondiente modalidad e indicando una dirección de correo electrónico a la que se dirigirán los avisos de las notificaciones que hayan que practicarse.

Los trabajos y la solicitud irán dirigidos al Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, con el siguiente epígrafe: 'Para el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales 2026'. El envío se hará a través de la siguiente ruta en la web de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla: Sede Electrónica / Trámites / Premios / Premio de Periodismo Manuel Chaves Nogales.

En el caso de que el formato del trabajo a presentar junto a la solicitud y el currículo no pueda remitirse a través del Registro Electrónico por el formato de la extensión, éste podrá enviarse mediante correo electrónico a la dirección 'premiochavesnogales@dipusevilla.es', haciendo referencia en dicho correo al número de registro de entrada de la solicitud y fecha.

El Jurado estará presidido por la persona que ostente la Presidencia de la Diputación de Sevilla, pudiendo delegar en el Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía o en personal directivo del Área. Como secretario/a actuará personal funcionario del Área de Cultura y Ciudadanía, que tendrá voz pero no voto, y lo integrarán: el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) o en quien delegue; una persona representando al Gabinete de Comunicación de la Diputación de Sevilla; una persona representando a la familia de Manuel Chaves Nogales y nueve profesionales del periodismo de amplia trayectoria en los distintos ámbitos que se reconocen: prensa, radio, televisión y fotografía.