Diputación de Sevilla abre el plazo para solicitar las 'Becas Reset' destinadas a sufragar el alojamiento de estudiantes

Archivo - Sevilla.-El plazo para solicitar una Beca Reset de la Diputación, con 4.000 euros por beneficiario, acaba este miércoles - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha abierto el plazo para que alumnos de Grado universitario o Formación Profesional Superior que residan a cuarenta kilómetros o más de los centros públicos de la provincia en los que estén matriculados para el curso 2026-2027, puedan solicitar los 4.000 euros que ofrece la Institución "para sufragar sus gastos de alojamiento".

Según ha informado la Diputación en una nota, se trata de una nueva convocatoria de las 'Becas Reset', ayudas financiadas con 1,2 millones de euros a través del Área de Cultura y Ciudadanía, que tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia se podrán solicitar durante el período comprendido entre este miércoles, 22 de julio y el 11 de agosto.

Como novedad, esta convocatoria introduce la posibilidad de solicitar la ayuda para estudiantes matriculados por primera vez en tercer curso en centros públicos de la provincia. Igualmente, podrán optar a la renovación de la Beca las personas beneficiarias del curso anterior que mantengan las condiciones socioeconómicas exigidas y acrediten un rendimiento académico mínimo del 50 por ciento de los créditos aprobados.

De esta manera, la tramitación de solicitudes para las 'Becas Reset' en su convocatoria 2026-2027 se realizará exclusivamente de manera telemática mediante el registro electrónico único de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla. Por tanto, la sección habilitada para la gestión de las solicitudes se encuentra en la web oficial de la Institución.

Asimismo, para acceder a esta beca, los solicitantes deben contar con un domicilio familiar situado a cuarenta kilómetros o más del centro de estudios, ambos ubicados en la provincia de Sevilla. Por otro lado, deben ser menores de 22 años matriculados en primero, 23 años en segundo o 24 años en tercero, tomando como referencia el 1 de enero de 2026.

En este sentido, la Institución ha expuesto que la ayuda que se ha convocado en régimen de concurrencia competitiva es incompatible con cualquier otra subvención pública o privada destinada al mismo fin, al mismo tiempo que ha subrayado que para su concesión se valoran criterios socioeconómicos, socio-familiares, académicos y territoriales, en un período que va desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 15 de julio de 2027.

Además, la cuantía máxima individualizada que podrá recibir cada estudiante es de 4.000 euros, una cantidad que se abonará al 100 por cien, una vez aprobada la resolución definitiva.

Así, el titular de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha animado los estudiantes sevillanos que cumplan los requisitos a "solicitar este apoyo a las familias y al talento, compensando condiciones socioeconómicas desfavorables y haciendo posible la cohesión social". Y ha insistido en que "también es para los sueños de los jóvenes que viven en pueblos más alejados de la capital y su área metropolitana".