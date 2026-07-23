La Diputación de Sevilla acoge una reunión de coordinación ante el adelanto del ciclo del mosquito del Virus del Nilo

Reunión de coordinación de la Diputación de Sevilla con administraciones y expertos para reforzar las medidas de control frente a los mosquitos transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido este jueves una reunión de coordinación con administraciones y expertos para reforzar las medidas de control frente a los mosquitos transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO) en la comarca de especial seguimiento de la Junta, tras adelantarse este año su ciclo biológico por las lluvias.

En la misma, han participado alcaldes y concejales de los 15 municipios; responsables de Salud Pública de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias; el experto e investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) Jordi Figuerola, que asesora el proyecto de la Diputación; técnicos de Tragasetec, empresa con la que la institución ejecuta el plan de vigilancia y control en los entornos periurbanos de estas localidades, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y otros resposables del área, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El objetivo ha sido valorar la situación actual, intercambiar datos y analizar las medidas previstas y dónde y cómo pueden reforzarse los tratamientos para aumentar su eficacia y optimizar recursos. El encuentro también ha permitido resolver las dudas planteadas por los responsables municipales sobre el desarrollo del dispositivo.

Las intensas lluvias del pasado invierno y el adelanto de la inundación del arrozal, además de una mayor superficie anegada en la provincia, han adelantado este año el ciclo biológico del mosquito. Como consecuencia, según ha explicado la Diputación, el incremento de las poblaciones y de las capturas registradas en la red de vigilancia se ha adelantado entre tres o cuatro semanas con respecto a 2025, con lo que los tratamientos se van a adaptar a esta circunstancia.

Junto a las actuaciones que desarrollan las administraciones, durante el encuentro se ha incidido en la importancia de reforzar la información dirigida a la ciudadanía para que se conciencie de que, en época de mosquitos, debe incluir en sus rutinas la autoprotección frente a las picaduras, como el uso repelentes; ropas de manga y pantalones largos en salidas al anochecer o al amanecer; instalación de mosquiteras, etcétera.

Asimismo, se ha subrayado la necesidad de mantener sin aguas estancadas espacios privados, tanto en zonas urbanas y como en rurales, que pueden ser criaderos de mosquitos y a los que no pueden llegar las administraciones con sus tratamientos.

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha destacado que la colaboración entre administraciones está siendo "excelente" y "fluida" en este tema, tanto con la Junta, como responsable en Salud Pública, como con los ayuntamientos, encargados del control y tratamiento en el interior de los respectivos cascos urbanos.

La Diputación tiene encomendado actuar en los entornos periurbanos --1,5 kilómetros alrededor de núcleos urbanos principales, secundarios y diseminados-- de estos 15 municipios, con un plan integral al que ha destinado seis millones de euros. También ha desplegado una red de 40 trampas por la provincia, en colaboración el CSIC, cuyos datos se comparten con la Junta. "La Diputación no va a escatimar en poner más medios, equipos y presupuesto" si hace falta, ha subrayado el diputado, que también ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

MÁS DE 18.500 INSPECCIONES LARVARIAS

Hasta el 20 de julio, la Diputación de Sevilla, a través de Tragsatec, ha realizado 18.538 inspecciones larvarias en los 15 municipios del plan. De ellas, 4.537 resultaron positivas (24,5%). El aumento de la presencia de larvas se ha detectado, sobre todo, en el arrozal. Estas inspecciones han dado lugar a la ejecución de 3.627 tratamientos larvicidas en 1.327 localizaciones, con una superficie acumulada de 7.047,5 hectáreas.

En cuanto al control de mosquitos adultos, se han llevado a cabo 447 tratamientos adulticidas en 295 zonas de actuación, sobre una superficie acumulada de 264,54 hectáreas, priorizando los municipios con circulación confirmada del virus o con mayores niveles de capturas. Estos tratamientos se planifican semanalmente a partir de los datos de la red de vigilancia y se mantienen con carácter periódico durante el periodo de mayor riesgo.

Entre junio y julio también se han desarrollado tratamientos aéreos larvicidas sobre unas 7.000 hectáreas de arrozal --también en zonas periurbanas-- así como la incorporación progresiva de nuevos equipos de vigilancia y control para reforzar el operativo durante las semanas de mayor actividad del mosquito.

En este contexto, la institución provincial ha anunciado que en los próximos días se utilizarán drones para actuar en zonas de difícil acceso. A partir del 1 de agosto, el número de equipos trabajando en sobre el terreno pasará de los siete actuales a once.

REFUERZO ANTE LA CIRCULACIÓN DEL VIRUS

En los municipios donde se ha constatado la circulación del VNO o se han declarado áreas en alerta, la Diputación ha intensificado las actuaciones de vigilancia y control. Hasta el 20 de julio se han realizado más de 5.600 revisiones larvarias en Almensilla, Coria del Río, La Puebla del Río, Palomares del Río, Aznalcázar y Mairena del Aljarafe.

En estas localidades se han ejecutado 1.079 tratamientos larvicidas, incluidos los tratamientos aéreos sobre parcelas de arroz, y se han iniciado tratamientos adulticidas periódicos, que continuarán con carácter quincenal mientras se mantenga el periodo de alerta. Además, en los próximos días se reforzarán las prospecciones para localizar nuevos puntos de cría y actuar de forma preventiva sobre ellos. A ello se suma el refuerzo en Villamanrique tras la declaración también como área en alerta por parte de la Junta.

La Diputación ha activado un plan específico que contempla la búsqueda activa de nuevos focos de cría de larvas, su incorporación a la red de vigilancia y la aplicación de tratamientos adulticidas quincenales durante todo el periodo de alerta, ampliables si la evolución de la circulación del virus o las capturas de mosquitos así lo aconsejan.

De forma complementaria, esta misma semana se han realizado tratamientos mediante nebulización terrestre con vehículos especializados en zonas periurbanas de Villamanrique y del término municipal colindante de Aznalcázar, actuando sobre áreas de vegetación ruderal, masas arbóreas y arbustivas, márgenes de caminos y otros espacios especialmente favorables para la presencia de mosquitos.