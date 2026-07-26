El Gobierno prevé más evacuaciones por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo

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Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). El incendio obligó a desalojar el sábado 25 de julio Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real.
Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). El incendio obligó a desalojar el sábado 25 de julio Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. - A. Pérez Meca - Europa Press
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Actualizado: domingo, 26 julio 2026 17:46
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MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que habrá próximamente nuevas evacuaciones de vecinos por los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo, que afectan ya a más de 77.000 hectáreas.

Así lo ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), donde ha definido la situación de los incendios como "compleja" y que los efectivos están actuando en distintos frentes.

La vicepresidenta ha asegurado además que los ciudadanos evacuados regresarán a sus pueblos y casas "cuando se den las condiciones de máxima seguridad para la población".

Aagesen también ha detallado que de las 77.000 hectáreas calcinadas en total, 50.000 aproximadamente corresponden a Ávila, lo que significa que es el mayor incendio forestal de su historia; más de 25.000 a Madrid y 2.000 en el caso de Toledo.

((Seguirá ampliación))

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